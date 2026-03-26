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學生自傷通報 10年成長逾12倍

聯合報／ 記者李芯／台北報導
立院文教委員會 張廖萬堅備詢 立法院教育及文化委員會25日邀請教育部政務次長張廖萬堅（右）列席審查學校衛生法部分條文修正草案等案備詢。 記者林俊良／攝影
立院文教委員會 張廖萬堅備詢 立法院教育及文化委員會25日邀請教育部政務次長張廖萬堅（右）列席審查學校衛生法部分條文修正草案等案備詢。 記者林俊良／攝影

近年學生心理健康問題受到關注，立委羅智強昨表示，青少年輕生死亡率攀升，學生自傷、輕生人次，十年間通報數成長逾十二倍，其中十五至廿四歲青少年，從二○二一年每十萬人有四點五人，一直到二○二三年，則是增加到每十萬人中有七人，呼籲教育部要有輔導配套措施。

立法院教育及文化委員會昨審查「學校衛生法」修法。羅智強指出，根據二○二四年校安通報統計，當年度學生自殺自傷共二萬二七一人次，相較二○二三年一萬五一九六人次，通報人次增加近一倍；若和二○一七年的一六五二人次相比，這十年來成長十二點三倍。

羅智強表示，在學生自傷、自殺人數增加的同時，十年來各級學校人數卻整整減少六十三萬人，「學校如果不能好好保護學生，國家的未來在哪裡？」

立委葛如鈞則提到，根據兒福聯盟調查，青少年面對煩惱時最常傾訴的對象是朋友、同學，第四名是生成式ＡＩ。立委伍麗華也說，國外案例顯示，有青少年和ＡＩ聊天，內容卻被導向自傷自殺；兒福聯盟調查竟還發現，只有一成的孩子有煩惱時願意找學校輔導老師。

對此，教育部學生事務及特殊教育司副司長許嘉倩表示，學校訂定自殺三級預防工作計畫，同時，教育部近年推動社會情緒教育，讓學生能更了解自己情緒狀態，並補助學校精神科醫師駐校。

教育部政務次長張廖萬堅說，在網路世代，學生求助生成式ＡＩ是很正常的現象，但攸關心理健康的問題，並不鼓勵孩子尋求ＡＩ協助，因此教育部希望能落實學生輔導法的修法，增加輔導人力、增進教師專業。

至於是否評估國中小也推動身心調適假？國教署長彭富源表示，目前正在與各縣市商議，需尊重地方政府意見，且初步發現國中小實施的考慮面向很多，還需要時間討論。

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葛如鈞 伍麗華 學生 自殺 教育部

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