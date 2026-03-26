聽新聞
0:00 / 0:00

幼園性侵案 兒少權法將納報導原則

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

幼兒園性侵案件頻傳，依現行法規，媒體不得揭露加害人姓名，因這可用來辨識受害兒少的訊息，立委洪孟楷昨於立院指出，若媒體連加害人身分都不能報導，「保護的是被害人？還是加害人？」應適度允許媒體揭露不當對待案件，讓家長有所警戒。

對此，衛福部長石崇良表示，衛福部針對這類案件發布「媒體報導指引」，如果加害人已成年，經調查後仍在其他單位任職，即可適度報導。另現正著手修法，將報導原則納入母法，並授權於子法訂定相關細節，提升法律位階，四月預告政院版草案，會納入相關條文。

台北市某幼兒園爆發教保人員侵犯多名幼兒案件，衛福部多次提醒媒體不得揭露加害人姓名，引發批評。為此，立法院社福及衛環委員會昨排審「兒少權法」修正案，多名立委提案修正「兒童及少年福利與權益保障法」第六十九條，允許媒體揭露學校、幼兒園所校名，但不得揭露犯罪嫌疑人或案件被告未成年子女姓名。

立委王育敏表示，並非支持媒體任意報導，揭露被害人資訊，但應有適度「示警機制」，否則園內性侵案件調查冗長，在資訊封鎖情況下，同園所其他家長沒有危機意識，恐將危及孩童安全。

洪孟楷說，二年前南投發生學生遭性侵案件，但受限報導規範，媒體無法揭露加害人姓名，最終竟由一位網紅甘願受罰，揭露加害人姓名。衛福部應明訂媒體揭露加害人資訊的指引，讓外界了解違法教保人員、加害者等違法事實。

洪孟楷強調，衛福部為兒少業務主管機關，應扛起責任，在媒體報導符合公共利益、保障被害人權益之間取得平衡。目前衛福部雖訂有報導指引，但連子法都不是，位階太低，應在母法授權。

幼兒園 王育敏 石崇良 性侵 媒體 報導

延伸閱讀

民團為兒少權益請命 促儘速修《兒少權法》

兒少權法15年未修！民團：難因應新型態網路霸凌、個資外洩

立委提案擴大兒少死因調查防自殺 衛福部擬4月預告修正草案

京華城案宣判前夕遭預告刑期 沈慶京控「鏡檢」洩密威脅法院

相關新聞

兒少權法15年未修！民團：難因應新型態網路霸凌、個資外洩

兒童及少年福利與權益保障法2011年通過後，已經超過15年，中間未再大幅修訂，民團多次疾呼應重新盤點、檢討現行規範，否則跟不上世界的改變，尤其是網路快速變遷。今日多個團體代表至立法院群賢樓外提出修法訴求，兒少面臨的困境與問題，已經與過往不同，法律跟不上現實。

學生自傷通報10年成長12.3倍 煩惱時找AI求助？教育部這樣說

近年學生心理健康問題受到關注，立委羅智強今在立法院教育及文化委員會上指出，學生自傷自殺人次10年間通報數成長逾12倍。也有立委提到，根據調查，青少年面對煩惱時，比起學校輔導老師，更傾向找生成式AI求助。對此，教育部強調希望落實學生輔導法修法、增加輔導人力，並推動社會情緒教育（SEL），幫助學生更了解自己的情緒。

立委提案擴大兒少死因調查防自殺 衛福部擬4月預告修正草案

攸關12歲以上兒少權益的「兒童及少年權益保障法」逾15年未大幅修正，立法院衛環委員會召委林月琴今天排審該法，各黨團提出擴大死因回溯、兒少事故傷害建立通報調查程序、擴大停車場保留婦幼停車位、早療補助延續至成年等內容。衛福部長石崇良指出，會將各委員意見納入參考，經行政院內跨部會討論後，預計4月分預告「兒少權法」修正草案。

上路15年 兒少權法大修 擬廣設婦幼車位

立法院社福及衛環委員會昨排審「兒童及少年福利與權益保障法」（兒少權法），朝野黨團各自提出擴大死因回溯、兒少事故傷害建立通報調查程序、擴大停車場保留婦幼停車位等條文，衛福部初步僅同意廣設婦幼停車位，將於下個月預告「兒少權法」修正草案內容。

民團：兒虐、數位暴力 法律待補強

「兒童及少年福利與權益保障法」自二○一一年通過後，逾十五年未大幅修訂，民團多次疾呼應重新盤點、檢討現行規範，現行法規已跟不上世界的改變速度，網路霸凌、個資外洩與不當內容暴露等問題，均需透過修法補強。

幼園性侵案 兒少權法將納報導原則

幼兒園性侵案件頻傳，依現行法規，媒體不得揭露加害人姓名，因這可用來辨識受害兒少的訊息，立委洪孟楷昨於立院指出，若媒體連加害人身分都不能報導，「保護的是被害人？還是加害人？」應適度允許媒體揭露不當對待案件，讓家長有所警戒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。