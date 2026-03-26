幼園性侵案 兒少權法將納報導原則

幼兒園性侵案件頻傳，依現行法規，媒體不得揭露加害人姓名，因這可用來辨識受害兒少的訊息，立委洪孟楷昨於立院指出，若媒體連加害人身分都不能報導，「保護的是被害人？還是加害人？」應適度允許媒體揭露不當對待案件，讓家長有所警戒。

對此，衛福部長石崇良表示，衛福部針對這類案件發布「媒體報導指引」，如果加害人已成年，經調查後仍在其他單位任職，即可適度報導。另現正著手修法，將報導原則納入母法，並授權於子法訂定相關細節，提升法律位階，四月預告政院版草案，會納入相關條文。

台北市某幼兒園爆發教保人員侵犯多名幼兒案件，衛福部多次提醒媒體不得揭露加害人姓名，引發批評。為此，立法院社福及衛環委員會昨排審「兒少權法」修正案，多名立委提案修正「兒童及少年福利與權益保障法」第六十九條，允許媒體揭露學校、幼兒園所校名，但不得揭露犯罪嫌疑人或案件被告未成年子女姓名。

立委王育敏表示，並非支持媒體任意報導，揭露被害人資訊，但應有適度「示警機制」，否則園內性侵案件調查冗長，在資訊封鎖情況下，同園所其他家長沒有危機意識，恐將危及孩童安全。

洪孟楷說，二年前南投發生學生遭性侵案件，但受限報導規範，媒體無法揭露加害人姓名，最終竟由一位網紅甘願受罰，揭露加害人姓名。衛福部應明訂媒體揭露加害人資訊的指引，讓外界了解違法教保人員、加害者等違法事實。

洪孟楷強調，衛福部為兒少業務主管機關，應扛起責任，在媒體報導符合公共利益、保障被害人權益之間取得平衡。目前衛福部雖訂有報導指引，但連子法都不是，位階太低，應在母法授權。