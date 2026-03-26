民團：兒虐、數位暴力 法律待補強

「兒童及少年福利與權益保障法」自二○一一年通過後，逾十五年未大幅修訂，民團多次疾呼應重新盤點、檢討現行規範，現行法規已跟不上世界的改變速度，網路霸凌、個資外洩與不當內容暴露等問題，均需透過修法補強。

昨日多個團體代表至立法院群賢樓外提出修法訴求，強調兒少面臨的困境與問題，已與過往截然不同，法律跟不上現實。台灣青年民主協會理事長楊姿潁表示，近年網路環境快速變化，數位隱私與資訊安全風險日益升高，加上校園心理健康資源不足，兒少在面對壓力與危機時，缺乏即時且完整的支持系統，現行制度難以回應現實需求。

「沒有草案，就無法討論具體制度。」台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長張祐嘉說，兒少權法自十五年前大幅修改後，期間雖有零星修補，但缺乏整體性調整，導致制度與實務逐漸脫節，政府應提出明確條文，供各界檢視與修正。

隨著數位科技普及，兒少面臨的風險型態更為多樣且複雜，一名高中生代表說，現行法規對於網路安全與數位風險的規範，相對不足，難以因應新型態的網路霸凌、個資外洩與不當內容暴露等問題，應盡快修法補強。

民團點出「兒少權法」的三大缺口，包括心理健康支持體系不足、兒少參與權流於形式、安置與保護機制未能與時俱進。民團強調，衛福部至今尚未提出完整修法草案，導致立法院衛環委員會的討論僅停留在詢答與原則性說明，無法逐條審查，社會與兒少團體也難以參與討論。