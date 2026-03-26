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上路15年 兒少權法大修 擬廣設婦幼車位

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
立法院社福及衛環委員會昨天審查「兒少權法」修正案，衛福部長石崇良初步同意廣設婦幼停車位，將於下個月預告「兒少權法」修正草案內容。記者林俊良／攝影 林俊良
立法院社福及衛環委員會昨天審查「兒少權法」修正案，衛福部長石崇良初步同意廣設婦幼停車位，將於下個月預告「兒少權法」修正草案內容。記者林俊良／攝影 林俊良

立法院社福及衛環委員會昨排審「兒童及少年福利與權益保障法」（兒少權法），朝野黨團各自提出擴大死因回溯、兒少事故傷害建立通報調查程序、擴大停車場保留婦幼停車位等條文，衛福部初步僅同意廣設婦幼停車位，將於下個月預告「兒少權法」修正草案內容。

「兒少權法」上路迄今十五年，未有過大幅修正。立院社福及衛環委員會召委林月琴表示，此法應進行全面性改革，強化兒少參與公共政策討論機制，擴大死因回溯從六歲以下擴大至十八歲，另建立標準化流程，預防可避免死亡。另希望推動「兒童工作證」制度，嚴格審查兒少接觸人員資格，從源頭防範兒虐與性侵害，及強化安置、寄養與社區支持體系整合。

國內未滿十八歲自殺通報人次逐年攀升，二○二四年達八五六二人次，二○二三至二○二四年二年內，十四歲以下自殺死亡者更達四十三人。立委王育敏表示，數據顯示，兒少死因不僅源自意外與虐待，衛福部應修法將「未滿十八歲」兒少，區分為兒童及少年，均納入死亡回溯機制，進一步分析兒少自殺原因。

立委林淑芬舉例，衛福部調查資料顯示，二○二二至二○二三年間，在兒少死亡案例中，共有一七八起為「可避免嬰兒死亡案件」，其中八十四起屬於睡眠環境不安全導致，如趴睡、側睡等睡姿引起窒息死亡。目前市面充斥違規產品，增加嬰兒趴睡死亡風險，衛福部積極管理。

立委廖偉翔指出，近年多起兒虐案件中，部分保母患有衝動性問題，更有施虐保母自稱患有「恐音症」，為預防這類狀況，許多國家要求保母於任職前需接受心理評估、填寫壓力問卷等，盼衛福部推動類似認證機制，透過評鑑，讓家長安心。

針對朝野立委提議，衛福部大部分採保留立場。部長石崇良指出，現有自殺防治會報、道路交通安全會報等機制，因此，建議維持現行六歲以下死因回溯，無須擴大至十八歲以下。至於嬰兒睡眠產品，將與經濟部討論如何管理。保母心理評鑑等議題，委由心健司研議。

國民黨立委陳菁徽等人提案，除現行公共停車場保留婦幼車位外，要求路邊停車場、公有路外停車場、兒童遊樂場、國家公園、風景區、百貨公司及零售賣場等停車場，應保留婦幼車位。對此，石崇良表達支持，近日內彙整各委員意見，四月預告行政院版草案，預計年底送至立院。

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