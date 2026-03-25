國際知名大氣化學學者 中研院院士翁玉林於美國辭世…享壽80歲

中研院今天表示，中研院院士翁玉林16日於美國辭世，享壽80歲，翁玉林為國際知名大氣化學與環境變遷學者，其研究內容被廣泛應用於詮釋各項太空探測任務數據。

中研院今天發布院士要聞指出，翁玉林16日於美國辭世，享壽80歲。

中研院表示，翁玉林為國際知名大氣化學與環境變遷學者，研究範疇橫跨行星大氣、行星演化、大氣化學與輻射、天文生物學及全球氣候變遷，並著重理論模型、實驗室實驗和現場觀測數據間的結合。

中研院指出，翁玉林研發的行星大氣層化學模型，已被廣泛應用於詮釋各項太空探測任務數據，為太陽系行星大氣現有性質、行為及其歷史演化，提供開創性見解。

翁玉林1974年取得美國哈佛大學物理學博士學位，後於該校大氣科學研究所從事研究並擔任講師，1977年起服務於加州理工學院地質與行星科學系，2011年榮升史密茲（Smits Family）講座教授，2014年起，兼任該校噴射推進實驗室研究員，於翌年升任資深研究員，協同主持美國太空總署多項研究計畫。

翁玉林也於1993年擔任中研院地球科學研究所客座教授，並同時為該所及天文及天文物理研究所、環境變遷研究中心學術諮詢委員，對中研院學術研究發展助力甚深。

根據資料，翁玉林曾獲選為美國人文與科學院院士、美國地球物理聯盟會士及美國科學促進會會士，並獲美國天文學會行星科學分會古柏獎（Gerard P.Kuiper Prize）、美國太空總署優異科學成就獎章及Elsevier/JQSRT坡印廷獎（Poynting Award on RadiativeTransfer）等，並於2010年當選中研院第28屆院士。