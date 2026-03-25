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校園膳食禁用瘦肉精是否入法 教育部：尊重立委主張

中央社／ 台北25日電
多位國民黨立委提案要求學校供應膳食禁止使用乙型受體素（瘦肉精）入法。教育部次長張廖萬堅今天表示，自從開放符合國際標準豬肉進口後，過去5年，學生沒有在校園吃到萊豬肉，一律採用國產食材。是否入法，尊重立委主張。圖／聯合報系資料照片
多位國民黨立委提案要求學校供應膳食禁止使用乙型受體素（瘦肉精）入法。教育部次長張廖萬堅今天表示，自從開放符合國際標準豬肉進口後，過去5年，學生沒有在校園吃到萊豬肉，一律採用國產食材。是否入法，尊重立委主張。圖／聯合報系資料照片

多位國民黨立委提案要求學校供應膳食禁止使用乙型受體素（瘦肉精）入法。教育部次長張廖萬堅今天表示，自從開放符合國際標準豬肉進口後，過去5年，學生沒有在校園吃到萊豬肉，一律採用國產食材。是否入法，尊重立委主張。

立法院教育及文化委員會今天審議學校衛生法修正草案。

提案的國民黨立委洪孟楷表示，既然校園供餐已經禁用基因改造食品，2020年開放萊豬進口後，為了防止瘦肉精進入校園，國內過去也發生梅花豬肉品含有西布特羅的食安事件，所以應該有法源依據，捍衛食安不容妥協。

對於國民黨立委主張，民進黨立委吳思瑤質詢時問張廖萬堅，「現在校園有沒有萊豬？學生吃得到進口豬嗎？對美談判有沒有改變校園供餐現況？」

張廖萬堅指出，政府開放符合國際標準豬肉進口之後，到目前為止，學生沒有在校園內吃到萊豬肉，學校一律採用國產食材，對美關稅談判因為很順利，沒有造成談判阻礙，更沒有讓步，也沒有因此改變校園供餐的現況。

吳思瑤表示，修法不應該針對性、選擇性修法，目前國內管控包含禁用的動物用藥496項、食品添加物804項、農藥用量8236項，合計9536筆，只挑乙型受體素，只會掛一漏萬，更可能造成副作用。

另一位提案入法的國民黨立委羅廷瑋問張廖萬堅，教育部對於入法認為有沒有問題。

張廖萬堅表示，政府鼓勵一律採取國產食材，包括肉品。從5年前起，所有學校營養午餐換約後，在共同供應契約也明定一律採用國內食材。

羅廷瑋追問，既然如此，從母法入法會有哪些問題。

張廖萬堅表示，尊重立委主張。契約採用「一律」，等於禁止使用，這是立法及政策技術，如此就可以杜絕含萊克多巴胺的肉品，立委若認為一定要入法才能禁絕，如同先前吳思瑤所說不應單挑乙型受體素，有待討論。

萊克多巴胺 校園 吳思瑤 國民黨 教育部 張廖萬堅

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