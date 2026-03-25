月經貧窮7成學生沒拿過學校的生理用品 教育部：校方應公告放置地點

為改善月經貧窮問題，多名立委提案修正學校衛生法，要求學校免費提供多元生理用品並強化相關健康教育。立委指出，儘管教育部自2023年推動相關計畫，調查顯示仍有70.3％學生未曾取用，原因包括不知索取地點、品項不足等等。對此，教育部回應，已經透過指引明確規範，學校應上網公告放置地點，並要求學校提供多元生理用品。

立委羅廷瑋說，有些學生家裡經濟狀況不好，導致生理用品都成負擔，這樣的月經貧窮問題已影響學童健康與受教權。為了照顧不利處境學生，多名立委提出學校衛生法第6條修正草案，要求學校備置多元生理用品提供學生免費使用，並規畫女性生理期相關健康教育宣導，保障學生的基本權利。

教育部2023年開始實施友善提供多元生理用品計畫，立委陳秀寳說，根據學生團體調查，有70.3％學生沒有拿取過學校提供的生理用品，有些人是自己有準備，但有20.7％學生是不知道要去哪裡索取、12.5％學生不知道有這個計畫、7.1％學生認為沒有適合他們使用的品項。陳秀寳說，這些現象可見政策宣導不是很清楚，生理用品放置沒有統一規範，可能是高達7成同學沒有索取的主因。

立委林宜瑾也提及，有公民團體反映，部分學校還是有生理用品取用不便、宣導不足、品項太單一等問題，有些學生要向老師請生理假還被刁難。呼籲教育部精進這項政策，也盼透過學校衛生法修法，納入相關法源依據。

學生事務及特殊教育司副司長許嘉倩表示，教育部的校園及部屬場館提供多元生理用品指引中，有明確規範學校要上網公告放置的地點，讓學生知悉。另也要求學校提供多元的生理用品，像是衛生棉、月經杯等，且要設置專責管理人，目前大學每個學校平均有8.6處提供生理用品。

教育部政務次長張廖萬堅說，月經汙名化問題還需要一些時間解決，此現象和整體健康教育、性別平權有關，會在教學現場加強推動。