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民團為兒少權益請命 促儘速修《兒少權法》

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「儘速修《兒少權法》，擴大兒少死亡回溯年齡、增加遭霸凌的求助機制，還有採納兒少意見的程序！」兒少團體25日在立法院門口舉行記者會指出，衛福部尚未提出《兒少權法》修法，盼儘速提出，以減緩少子化、兒少自殺與自傷危機。綠委范雲與林月琴也接下陳情書，承諾會要求衛福部儘速將院版草案送到立法院。

擴大兒少死因追溯

兒少團體EdYouth台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄表示，《兒少權法》民間從去年一月討論至今，衛福部都還沒有提出院版草案，因此即使立法院排審，也只能進行詢答。他強調，近年來兒少自殺、自傷案件持續增加，但目前的《兒少權法》死因回溯僅有6歲以前，應該儘速修法擴大適用年齡範圍。

高雄學生民主聯盟主席萬儀梵也說，目前沒有具體法律條文，可以讓大人更重視兒少的意見，兒少的「表達意見權」被嚴重忽視，修法應該有具體保障；此外，目前也缺乏可供兒少獨立求助與問責的機制，如果兒少對於周圍環境（家庭、班級與學校等）缺乏信任，往往以網路公審等非體制方式自救，卻衍伸出更多問題。

修法才能減緩少子化

因此，兒少團體呼籲，衛福部應該儘速提出完整的《兒少權法》修正草案，等法案送到立法院，各黨應該儘速排審，且《兒少權法》修法應該要回應當代兒少處境。他們強調，過去已經開過多場公聽會，但衛福部卻依舊沒有動作，不要再讓修法停留在詢答與討論。

民進黨立委范雲、林月琴也出面接下陳情書。林月琴也承諾會催促衛福部儘速送案，並強調我國雖有將《兒少公約》國內法化，但相關保障機制並未完全改善，以瑞典為例，若能確實將公約精神實踐，也有助減緩少子化，行政部門不能再拖。

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林月琴 兒少 立法院

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