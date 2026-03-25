學生自傷通報10年成長12.3倍 煩惱時找AI求助？教育部這樣說
近年學生心理健康問題受到關注，立委羅智強今在立法院教育及文化委員會上指出，學生自傷自殺人次10年間通報數成長逾12倍。也有立委提到，根據調查，青少年面對煩惱時，比起學校輔導老師，更傾向找生成式AI求助。對此，教育部強調希望落實學生輔導法修法、增加輔導人力，並推動社會情緒教育（SEL），幫助學生更了解自己的情緒。
立法院教育及文化委員會今天審查學校衛生法修法，立委羅智強指出，根據113年校安通報統計，當年度學生自殺自傷共2萬271人次，相較112年1萬5196人次、111年是1萬1869人次，兩年間通報人次增加近一倍。羅智強再進一步指出，106年通報人數為1652人次，換言之，10年學生自傷自殺人次成長12.3倍。而在學生自傷自殺人數增加的同時，10年來各級學校人數卻整整減少63萬，「學校如果不能好好保護學生，國家的未來在哪裡？」
立委葛如鈞提到，根據兒福聯盟調查，青少年面對煩惱時最常傾訴的對象第4名是生成式AI。立委伍麗華亦點出，國外案例顯示，有青少年跟AI聊天卻被導向自傷自殺；兒福聯盟調查竟還發現，只有一成的孩子有煩惱時願意找學校輔導老師。
針對學生自傷自殺問題，教育部學生事務及特殊教育司副司長許嘉倩表示，學校對此訂定自殺三級預防工作計畫，同時，教育部近年推動社會情緒教育，讓學生能更了解自己情緒狀態，並補助學校精神科醫師駐校。
教育部政務次長張廖萬堅說，在網路世代，學生求助生成式AI是很正常的現象，但攸關心理健康的問題，並不鼓勵孩子尋求AI協助，因此教育部希望能落實學生輔導法的修法，增加輔導人力、增進教師專業。
為維護學生身心健康，大專校院、高中近年都在推動身心調適假，立委柯志恩提醒，教育部曾說將討論國中小實施可行性，但國中小生依法在獨處時也需要有人照顧，若要推動身心假，需要有家長的職場友善機制配合。對此，國教署長彭富源說，已經蒐整完高中試辦經驗，目前正在與各縣市商議，需尊重地方政府意見，且初步發現國中小實施的考慮面向很多，還需要時間討論。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
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