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兒少法15年未修！民團：難因應新型態網路霸凌、個資外洩

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
民眾要求衛福部提出兒少法完整修法草案，現行制度已明顯落後於現場需求。記者廖靜清／攝影
民眾要求衛福部提出兒少法完整修法草案，現行制度已明顯落後於現場需求。記者廖靜清／攝影

兒童及少年福利與權益保障法2011年通過後，已經超過15年，中間未再大幅修訂，民團多次疾呼應重新盤點、檢討現行規範，否則跟不上世界的改變，尤其是網路快速變遷。今日多個團體代表至立法院群賢樓外提出修法訴求，兒少面臨的困境與問題，已經與過往不同，法律跟不上現實。

台灣青年民主協會理事長楊姿潁表示，現行制度已難以回應現實需求，近年網路環境快速變化，數位隱私與資訊安全風險日益升高，加上校園心理健康資源不足，兒少在面對壓力與危機時，往往缺乏即時且完整的支持系統。若法規未能同步更新，將使問題持續累積，甚至擴大影響。

隨著數位科技普及，兒少面臨的風險型態也已大不同，日益多樣且複雜。高中生代表指出，現行法規對於網路安全與數位風險的規範仍相對不足，難以因應新型態的網路霸凌、個資外洩與不當內容暴露等問題，亟需透過修法補強。每逢重大兒少事件，雖掀起討論，但相關法律卻長期未有實質進展。

「沒有草案，就無法討論具體制度。」台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長張祐嘉呼籲，政府不應僅停留在政策宣示，而應提出明確條文，讓各界能夠檢視與修正。兒少法自15年前大幅修改後，期間雖有零星修補，但缺乏整體性調整，導致制度與實務逐漸脫節。

民團強調，包括心理健康支持體系不足、兒少參與權流於形式，以及安置與保護機制未能與時俱進，均為現行制度的主要缺口。衛福部至今尚未提出完整修法草案，使立法院衛環委員會的討論僅停留在詢答與原則性說明，無法進行逐條審查，社會與兒少團體也難以參與討論。

對於兒少法修法進度，立委范雲表示，兒少法為保障18歲以下族群的重要基本法，希望衛福部盡速提出完整修法草案，讓法制改革進入實質審查階段。另也要正視現行兒少權法已難以回應當代兒少處境的變化，並期待未來修法過程能充分納入兒少的聲音與經驗。

民團提出三大訴求，要求衛福部盡速提出完整兒童及少年福利與權益保障法修正草案，供立法院及社會各界檢視。並呼籲立法院衛環委員會在取得草案後，盡速啟動逐條審查程序，落實實質審議。另強調兒少權益法制應回應當代兒少處境變化，建立更前瞻、而且完整保障兒少的架構。

立委林月琴（左）與民進黨書記長范雲（右）代表接下民團的陳情。記者廖靜清／攝影
立委林月琴（左）與民進黨書記長范雲（右）代表接下民團的陳情。記者廖靜清／攝影

網路霸凌 兒少 衛福部

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