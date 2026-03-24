校園性騷防治教師手冊更新 黃腔、跟騷列入案例

性平三法修正後，明確規範教育人員與性別有關的專業倫理。教育部近期更新校園性騷防治教師手冊，呈現教職員開黃腔、藉故跟騷學生等案例，提供最新的法律知識。

教育部今天在國立大湖農工舉辦「115年度校園性別事件行為人防治教育專業人員培訓」，共有70名教師參與。

因應民國112年通過的「性平三法」，教育部更新「高級中等以下學校校園性侵害性騷擾或性霸凌行為人防治教育課程教師手冊（以下簡稱教師手冊）」，提供學校及教師必要的專業支持與資源。

最新的「性別平等教育法」明定教職人員與學生具「權力不對等」關係，不得與學生發展有違專業倫理的行為。最新編修的教師手冊，呈現出多個行為人（指加害者）為教師的事件案例，讓教師了解相關性平知識。

其中一個案例是導師利用職務關係，經常藉故傳訊息給擔任班長的學生、私約到校外見面喝咖啡、試圖護送回家，學生多次拒絕未果。這樣的行為已違反「跟蹤騷擾防制法」等相關法令。

另一個案例則是教師為了上課氣氛，經常講黃色笑話，讓學生覺得噁心不舒服。手冊中指出，不論是明示或暗示，教師說出不受歡迎且與性別有關的言詞，都可能影響到學生的人格尊嚴或造，造成恐懼、感受敵意或被冒犯的情境。

教育部表示，期盼透過一系列課程，持續提供必要的專業支持與資源，教導師生共同體認尊重他人的重要性、深化性別平等意識，並預防校園性別事件發生，讓性別平等教育的種子在校園裡持續深耕發芽。