台師大就業博覽會60企業參與 推境外生友善職缺

台師大今天舉行就業博覽會，邀請60家企業到校徵才；今年博覽會特別強化「境外生友善職缺」，15家企業釋出外籍人才職缺，包含台積電等指標性企業。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，2026就業博覽會以「遇見伯樂‧職引未來」為題，邀60家企業進校徵才；呼應台師大境外學生人數與比例雙創新高的發展趨勢，今年博覽會也打造具國際視野的人才媒合平台，協助學生銜接全球職場。

台師大提到，根據教育部統計處114學年資料，台師大境外學位生佔全校學生比例達13.39%，連兩年居國立大學第1；台師大自109學年至114學年境外新生註冊人數成長幅度也為國立大學之冠，115學年外國學生申請人數更首度突破千人。

台師大校長宋曜廷於徵才博覽會開幕致詞時表示，現代大學已不再只是純粹追求知識的殿堂，更需肩負職業養成的社會責任，學校必須將學生裝備好，使之能為社會所用，而就業博覽會的核心目標，正是協助學生提前了解產業脈動，弭平「學用落差」。

台師大學務長林玫君說明，因應校園國際化發展，今年特別設置「境外生友善企業」標示，吸引超過15家企業釋出外籍人才職缺，協助境外生畢業後留台發展，包含台積電等指標性企業；另有部分企業提供海外派任機會，拓展學生國際職涯發展空間，還有22家企業提供實習機會。