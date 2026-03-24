研究：教師幸福感低落 影響學生學習效果

「教師若因教學壓力一心想避險，恐影響學生學習成效與壓力！」專家楊俐容24日在座談會上強調，當教師壓力大，根據研究顯示學生也會壓力大，盼確實協助教師減壓；秀朗國小校長曾秀珠也分享說，學校有設立「薪傳教師」機制，讓資深教師多幫助新進教師；金華國中校長黃啟清則建議，讓行政人員多幫教師處理校園事件。

教師壓力大影響學生

「親子天下」24日舉行教師幸福感調查座談會，邀請多位教師與專家分享對教師調查的感想與意見。秀朗國小校長曾秀珠指出，95%教師擔心被誤解的部分很值得擔憂，尤其他們在管教時優先考慮的是程序合法、而非教育成效，且教學時為了不被檢舉而避開敏感話題，恐讓學生失去未來因應挑戰與思辯的機會。

「教師整體感覺就是忙、盲、茫！」金華國中校長黃啟清指出，這顯示多數老師在職場與工作上找不到方向因此陷入又忙碌、沒有方向感，而且覺得很茫然的狀態，也很多教師覺得尊嚴沒有受到尊重，加上家長的要求、行政端的壓力，因此產生幸福感低落的狀況。

薪傳教師輔導新人

芯福里情緒教育推廣協會創會理事楊俐容也強調，教師處於高壓、心理健康受到影響，恐轉化為嚴重教育風險，心理學有很多研究顯示，情緒與壓力會互相傳染，因此教師的壓力學生也會感受到，而教師壓力也會造成教學品質下降，連帶影響學生的學習成效。

至於現階段如何緩解，黃啟清建議強化行政人員處理校園事件的辦案與陪伴，讓教師可以更專注教學，通常校園事件都是組長處理，但主任後續協助也很重要。他也希望能建立長期的校園正向文化，與其從下游解決問題，不如布局上游。

曾秀珠表示，該校設立「薪傳教師」的機制，讓3到5年的資深教師協助陪伴新進教師，透過榮譽職與頒發聘書增加薪傳教師動機，同時也強化老師之間的互動。

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