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教師幸福指數僅50分 95%擔心善意被誤解

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「95.8%教師擔心處理學生問題被誤解，教師擔心申訴程序與工作沉重！」「親子天下」24日公布調查指出，教師的幸福指數僅有50分，95.3%的教師認為工作帶來壓力，81.3%教師認為「多做多錯、少做少錯」，因此優先注重程序合法、而非教學效果。調查呼籲政府加強校園與教師支持系統，減輕教學以外的負擔’。

81.3%教師防禦性教學

親子天下2026年針對國中小教師進行網路問卷調查，發現教師自評幸福指數僅有50分，59.3%教師表示5年內想要離開教職，若排除年資滿20年者，仍有52%。影響教師留任的前三大因素分別為51.9%教師尊嚴低、40.1%學生素養改變與34%教育政策頻繁變動，另有49.9%教師表示，若能重新選擇職涯，不會再選擇擔任教師。

「66.9%教師甚至不支持下一代繼續擔任教師！」親子天下指出，超過3成教師年紀已超過50歲，若以教師退休年齡55到58歲來算，未來5年可能出現退休潮，但卻有33%教師有教師證卻未投入教學現場。此外，95.8%教師擔心即使是專業考量，仍可能被誤解或檢舉，81.3%教師認為「多做多錯、少做少錯」。

學生行為與情緒難管

調查顯示，95.3%的教師認為工作帶來壓力，主要原因是78.1%學生行為與情緒問題、55.2%家長投訴與申訴風險，還有53.9%親師溝通與非理性要求。64.9%教師認為備課時間不足，70.1%認為個人生活時間不夠，下課後還要備課、批改作業、回覆家長訊息與處理行政工作。

對於教師工作挑戰與人才流失等系統性警訊，調查建議完善校園行政與支持系統，透過行政分工與專業人力配置，減輕教師教學以外的工作負擔，並推動親師生共學社會情緒學習（SEL）技巧，降低衝突與溝通壓力，以及建立教師支持系統，協助新手教師、無證代理教師穩定成長。

校事會議機制待調整

曾擔任過校長的民進黨立委伍麗華也嘆說，如今已經到了教師感覺最想要離開學校的關鍵轉捩點，許多教師與行政大逃亡，甚至跑到國外擔任華語教師，雖然去年已經有修法增加導師費、行政加給與代課教師鐘點費，但對於校事會議的部分還有待改善，有校長雖然透過法律解決誤解申訴的議題，但也決定永遠離開教學現場，盼未來繼續努力改善。

【更多精采內容，詳見

伍麗華 親子天下 教師

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