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台東幼教加薪了！廚工薪資調升 偏鄉教保員再領加給
為提升幼兒教育品質並改善第一線人員工作條件，台東縣政府宣布自今年8月1日起推出兩項新措施，包括調升公立幼兒園廚工薪資至最低工資1.1倍，以及發放偏遠地區教保員「地域加給」，希望穩定人力、讓家長更安心。
縣府教育處表示，幼兒餐食攸關健康與成長，廚工角色相當關鍵。新制上路後，全縣公立幼兒園廚工薪資將調升為月薪3萬2450元、時薪216元，預估約有92人受惠。透過調薪不僅能改善待遇，也有助於留住人力，維持供膳品質。
除了廚工薪資調整，縣府也同步推出偏遠地區教保員地域加給。未來在偏鄉服務的契約進用教保員，以及服務滿3個月以上的全時代理教保員，都可依地區標準領取補助。教育處說明，偏鄉教師長期面臨交通與生活成本較高問題，透過加給制度，盼減輕負擔、降低人員流動，吸引更多人願意投入偏鄉幼教。
縣長饒慶鈴表示，幼兒教育是整體教育的根基，第一線人員的穩定與否，直接影響孩子的學習與照顧品質。此次調整不只是待遇提升，更是對基層教育人力的支持。
縣府也強調，未來將持續檢討幼教制度與工作環境，讓教保人員安心投入，也讓台東孩子在更穩定、安全的環境中成長。
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