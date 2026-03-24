從準備赴美學醫到夜總會駐唱 「傳奇女伶高菊花」解神秘歌后消失之謎
「我經歷過的事情，你們聽了反而會負擔不了。」塵封半世紀的歌聲，背後藏著一段難言的歷史。耗時20年拍攝與文史調查，紀錄片「傳奇女伶高菊花」將於5月15日上映。主角高菊花是白色恐怖受難者高一生的長女，歌聲和人生一樣千迴百轉。高菊花的一生擁有過許多名字，卻在命運撥弄下，終生沒做過自己名字的主人。
高一生從日治時期就是鄒族部落裡引領進步思潮的代表人物，關心教育、推廣農業，參與鄒族語言、文化的紀錄與保存等，更具有音樂才華，創作出許多融合部落與自然的歌曲。戰後擔任阿里山鄉鄉長，提出台灣原住民高山自治縣的構想，1954年遭羅織罪名槍決。
高菊花鄒族名叫Paicu Yata'uyungana、日治時期叫矢多喜久子。國民政府來台後，她被更改漢名為高菊花，父親入獄後為改運替她改名高芳梅，少女時期撰寫日記時英文名Rosemary，在夜總會則取了響亮的舞台名「派娜娜」，每個名字都是大時代政局變動的縮影。
「派娜娜」曾是1950至60年代風靡歌壇的拉丁歌后。擁有亮眼外型與動人歌喉，紅極一時後神祕消失。相隔半世紀，在一次因緣際會下，高菊花再次以「派娜娜」的身分被大眾重新認識，也終於有機會親口說出自己的故事。
高菊花當年奔放的表演風格令無數政商名流傾倒，但在拋頭露面的背後，實則是為了撐起一個家。她年輕時本是預備赴美學醫的原住民菁英，父親遭槍決後家族一夕崩塌。年僅20歲的高菊花肩負起長女責任，為養活十多位弟妹，被迫放棄夢想，踏入煙花繚繞的夜總會舞台。然而，在璀璨的舞台光芒之下，她因父親的關係被列入黑名單，長年受情治單位監視，甚至被迫捲入政治權力運作，被指派「接待」外賓，成為外交手段下的工具。
「我那個時候拚命地活過來，我不要死。」紀錄片除訪問高菊花本人，也從她女兒昭伶的視角出發，透過母親在少女時期的日記、家族訪談，以及走訪國家檔案館尋獲的解密資料，一頁頁拼湊出這位傳奇歌后被歷史噤聲的多舛人生。「傳奇女伶高菊花」官方臉書專頁查詢：https://wildfiremusic.link/lapaloma_tw。
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪私校祭重金挖角！明星高中校長成招生光環 教育界人士：很吃香
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪「私立台大」輝煌不再？她和孩討論選校驚覺世代代溝 網揪關鍵
▪獨／中小學教師「行政工作獎金」加碼遭中央卡關 地方發放時程延宕
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。