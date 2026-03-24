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原住民族教育校訂課程推廣計畫 即日起徵件

聯合報／ 記者李芯／即時報導
國教署表示，「高級中等學校原住民族教育校訂課程推廣實施計畫」旨在鼓勵學校將原民議題融入校訂課程中，且協助學校提升原住民族教育課程品質。本報資料照片
國教署表示，「高級中等學校原住民族教育校訂課程推廣實施計畫」旨在鼓勵學校將原民議題融入校訂課程中，且協助學校提升原住民族教育課程品質。本報資料照片

為增強高中教師在原住民族教育方面的知能，及掌握學生參與原住民族教育課程的學習成效，教育部國教署推動「高級中等學校原住民族教育校訂課程推廣實施計畫」，以增進學生對於原住民族文化的興趣。國教署指出，115學年度計畫徵件即日起至5月29日止，歡迎已開設原住民族相關議題課程或預計開設相關課程的高中學校提出申請。

國教署說，為讓學校了解申請細節，「高級中等學校原住民族教育校訂課程推廣實施計畫」將於4月10日舉辦線上徵件說明會。在課程設計與教學規劃上，國教署鼓勵學校融入原民會「Indigenous Peoples Rights原住民族權利手冊」及原住民族十大歷史事件等豐富素材內容，透過多元課程設計引領學生探索原住民族文化的深厚底蘊。

國教署進一步解釋，課程教學可納入「校訂必修課程」、「選修課程」、「團體活動時間」及「彈性學習時間」等彈性多元時段；課程模式可以單一課程以原住民族為主題、單一課程每學期至少有三週教學內容與原住民族有關、集合數門課程及部定必修2學分原住民族語文課程之外額外開設的族群選修課程等多樣模式。

國教署表示，「高級中等學校原住民族教育校訂課程推廣實施計畫」旨在鼓勵學校將原民議題融入校訂課程中，且協助學校提升原住民族教育課程品質。期許能透過課程設計及課綱推動，創造部落耆老、原住民族社團代表及原住民族教育專家學者與學校的交流契機，讓課程不僅是知識的傳遞，更能實質保留部落在地文化，並營造多元共融的環境，並讓台灣珍貴的原民文化能夠在校園中扎根成長。

教育 原民會 國教署

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