德國青年愛樂結束巡演 台灣NSYO學員看見更大的世界

德國青年愛樂樂團啟動德國與義大利巡演，台灣NSYO國家青年交響樂團鄧景倫等5名音樂學子參與共演，小提琴學員之一林垣凱表示，這次能參與演出，讓他看見了「更大的音樂世界」。

以柏林愛樂團員自治的精神為基礎，德國青年愛樂樂團（Junge Deutsche Philharmonie）成立超過半世紀。今年歐洲巡演加入台灣NSYO國家青年交響樂團5名音樂學子小提琴鄧景倫、林垣凱、謝宗翰、張子婕以及大提琴陳亮瑜，巡演柏林愛樂廳、義大利費拉拉市立劇院、莫拉基劇院以及科隆愛樂廳。

小提琴學員林垣凱分享，這可以說是提前適應職業樂團生活的「職前訓練」，「強烈推薦未來如果有更多交流機會，想要進入職業樂團的NSYO學員或其他年輕音樂家一定要爭取參加，因為這是一個能看到更大世界的難得機會。」

林垣凱告訴中央社記者，德青具有「學生自治會」的性質，成員年齡較大，成熟度高，「團員間非常團結，對於樂團有著強大的凝聚力，在處理音樂時就是要表現到最好，令人印象深刻。」

林垣凱說，在歌劇院演出聲響效果比較傳統，但最後一站科隆愛樂廳聲響現代，「大家全力以赴，演完我覺得心滿意足。」

大提琴學員陳亮瑜跟中央社記者分享，跟NSYO國家青年交響樂團很不一樣的是，在台灣樂團團員成員年紀較輕，常有輔導員提醒起居，但在德青，大家必須為自己的行為負責」，「行程公告白紙黑字，如果沒看清楚或沒準時上車，後果都必須自己負責。」

18歲的陳亮瑜表示，這是他第一次體驗長距離的巡迴，「這是很好的磨練，我已經知道未來無論是加入樂團或是其他不同的演奏機會，雖然旅途辛苦，但一進工作狀態就是要馬上振作起來，完成排練跟演出。」

NSO國家交響樂團執行長郭玟岑表示，明年德青將會持續跟NSYO交流，目前開放名額將從5名增加到10名，期待可以為台灣下一代音樂家盡一分力。