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台中市立美術館5月起收費 全票100元、學生優待票50元

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市立美術館預計5月中第二檔期開展後收費，全票100元，市民票與學生票等優待票50元。圖／台中市文化局提供
台中市立美術館預計5月中第二檔期開展後收費，全票100元，市民票與學生票等優待票50元。圖／台中市文化局提供

台中綠美圖去年底開幕，是市立圖書館與市立美術館的二合一設施，其中的台中市立美術館目前免收門票，市政府考量六都的市立美術館都有收費，訂定收費標準準，全票100元、市民票與學生票半價，預計從5月中第二檔展期開展後收費。

台中市政府今天開市政會議，文化局提案台中市立美術館收費標準草案。文化局長陳佳君說明，市立美術館去年底開幕後，包含開館展覽都沒有收費，考量六都美術館都有收費，加上使用者付費原則，此次特別訂定收費標準，今年3月中經法規委員會審議通過。

台中市長盧秀燕表示，此次定價有考慮六都市立美術館的收費標準，採取中等偏下價位，目的是透過低廉的門票，鼓勵大家接近藝術、欣賞美術；由於美術館去年底才成立，第一檔展覽不收費，第二檔就要回歸正常。會議中無異議通過，由法制局發布。

陳佳君補充，市立美術館開幕展「萬物的邀約」去年12月13日開展，今年4月12日結束，第一檔展期維持不收費，展期結束後加上行政作業時間，預計在第二檔展覽「熱暑人－熱」5月19日登場後，開始收費。

根據收費標準草案，全票100元，團體票80元，優待票50元包含台中市民、6到12歲兒童、持教育部或各級政府教育局立案學校有效學生證的學生（不含社區大學或學分班）、持教育或文化機構志工證照，65歲以上長者、6歲以下幼童以及身心障礙、低收入戶者免費入場。

美術館 低收入戶 台中

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