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新北推7大國際見學 150國高中職名額赴日美歐培養國際行動力

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市教育局今宣布，啟動2026技職國際見學計畫，即日起至12月推出7大跨國方案，將前往日本、美國、荷蘭、比利時及法國等地，預計提供150個名額，開放國中至技高學生參與。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今宣布，啟動2026技職國際見學計畫，即日起至12月推出7大跨國方案，將前往日本、美國、荷蘭、比利時及法國等地，預計提供150個名額，開放國中至技高學生參與。圖／新北市教育局提供

AI時代來臨，跨文化交流與國際行動力成為學生關鍵能力。新北市教育局今宣布，啟動2026技職國際見學計畫，即日起至12月推出7大跨國方案，將前往日本、美國、荷蘭、比利時及法國等地，預計提供150個名額，開放國中至技高學生參與，盼透過實地交流與產業接軌，培養學生面向國際的競爭力。

教育局長張明文表示，AI時代不只要會操作工具，更需要具備動手實作、跨域整合與解決問題的能力，新北市透過國際見學與產業交流，讓學生在真實情境中學習。今年4、5月也將補助近百名於全國技藝競賽獲得金手獎的學生與指導教師，前往日本、韓國及義大利見學，藉由實地觀摩與交流，強化專業能力並拓展國際視野。

教育局指出，2026年國際見學方案已陸續展開，其中三重商工將徵選16名商管群學生，於5月20日至26日赴東京進行7天學習行程；鶯歌工商則將帶領25名跨群科學生，於5月18日至23日前往日本茨城、千葉及東京，結合藝術設計與職涯探索。相關報名資訊已開放查詢，並將於4月1日截止。

此外，新北也與教育部青年署合作推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，推出「永續城市循環時尚」、「AI世代救援者聯盟」及「巴黎味覺偵探」等3項方案，除15至18歲青年外，也首度開放18至30歲參與，經審查與面試通過者，最高可獲至少28萬元全額補助。

在歐洲見學部分，樟樹國際實中攜手荷蘭艾因荷芬理工大學，規畫永續時尚見學，預計徵選15名學生於11月前往歐洲14天；另全國唯一針對國中生設計的「國際職業試探」方案，將由大觀國中與日本iU資訊管理創新專業大學合作，預計徵選30名學生於12月赴日學習藝術設計與創新創業課程。

教育局表示，7大方案皆採徵選制，只要符合資格並具學習熱忱皆可報名參與，市府將持續透過多元國際交流計畫，協助學生拓展視野，培養「帶得走、走得遠」的國際移動力。

新北市教育局今宣布，啟動2026技職國際見學計畫，即日起至12月推出7大跨國方案，將前往日本、美國、荷蘭、比利時及法國等地，預計提供150個名額，開放國中至技高學生參與。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今宣布，啟動2026技職國際見學計畫，即日起至12月推出7大跨國方案，將前往日本、美國、荷蘭、比利時及法國等地，預計提供150個名額，開放國中至技高學生參與。圖／新北市教育局提供

新北市教育局今宣布，啟動2026技職國際見學計畫，即日起至12月推出7大跨國方案，將前往日本、美國、荷蘭、比利時及法國等地，預計提供150個名額，開放國中至技高學生參與。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今宣布，啟動2026技職國際見學計畫，即日起至12月推出7大跨國方案，將前往日本、美國、荷蘭、比利時及法國等地，預計提供150個名額，開放國中至技高學生參與。圖／新北市教育局提供

新北市教育局今宣布，啟動2026技職國際見學計畫，即日起至12月推出7大跨國方案，將前往日本、美國、荷蘭、比利時及法國等地，預計提供150個名額，開放國中至技高學生參與。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今宣布，啟動2026技職國際見學計畫，即日起至12月推出7大跨國方案，將前往日本、美國、荷蘭、比利時及法國等地，預計提供150個名額，開放國中至技高學生參與。圖／新北市教育局提供

日本 學生 教育局

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