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台北展破12萬人 蜷川實花驚喜現身
開春討論度最高的「蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影」，日前入場人次已突破十二萬，蜷川實花祕密訪台，親迎第十二萬名入場觀眾，她表示，暌違十年在台北舉辦大型個展，看到這麼多粉絲非常開心。
第十二萬名入場的觀眾黃小姐興奮地說，以前就非常喜歡老師的作品，能見到本人太開心了！強力推薦來看展，感受蜷川實花對於色彩的運用。
展期到四月十九日，呼籲民眾把握機會。限定優惠一百元的文化幣青春票數量有限，銷售最終倒數。購票資訊請上udn售票網或電洽(02)2649-1688。
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