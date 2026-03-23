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楊牧手稿險被拍賣 遺孀擬提告查出收藏者身分

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
楊牧。圖／聯合報系資料照片
楊牧。圖／聯合報系資料照片

網路時代，作家手稿拍賣往往被認為是「推廣閱讀」的佳話，也經常擁有「一字千金」的身價。但如果是拍賣的是作家當年投稿報紙副刊的手稿，「物權」歸誰？

楊牧家屬夏盈盈與楊牧文學研究中心昨發出聲明，要求掃葉工房將原定廿九日拍賣的三封楊牧手稿撤拍返還，從目錄、臉書與各大媒體上，撤除相關內容，並透露賣家身分。掃葉工房則回應，已徵得賣家同意撤拍，但無法透露賣家身分。

洪範書店總編輯葉雲平表示，希望藉由此一聲明，喚起大家對作家手稿智慧權的尊重與討論。

此事源於掃葉工房預計廿九日，華山文創園區舉辦「清風似友二○二六春台北古書拍賣會暨絕版書市」，拍賣楊牧「北西北」、「夜宿大度山」、「西班牙‧一九三六」詩稿等三件原稿。

楊牧家屬清查發現，這三份手稿都來自楊牧早年投稿刊在過去媒體副刊的手稿，來源與物權皆有爭議。

葉雲平表示，雖然掃葉工房已經決定撤拍，但家屬仍希望知道藏家身分，因此仍擬提出告訴與發出聲明，釐清手稿淵源與所有權與著作權歸屬。家屬已於十一日委託律師向掃葉工房發出律師函。

聲明指出，三份手稿皆是楊牧先生於一九七○年代親自投稿在媒體副刊，供發表刊登之用。依照一般業界常理與著作權法精神，楊牧將原稿提供媒體刊登，並未將原稿之所有權或著作財產權拋棄或轉讓予媒體。該媒體在收受手稿後，僅負有「保管」之責，並不享有該原稿之所有權及處分權。

家屬估算，楊牧生前發表於該媒體副刊作品刊登次數共計一七一天，手稿應有一四四篇。家屬推論手稿可能是由該媒體前工作人員或相關經手人員，利用職務之便或保管之機，將手稿侵占，私自交付拍賣公司，拍賣圖利。

聲明指出，這已觸犯刑法的「侵占罪」，而掃葉公司與購買手稿的藏家，也可能構成媒介贓物罪與購買贓物罪。而拍賣會是營利事業，掃葉工房在拍賣圖錄中放上楊牧手稿圖片，涉及侵害著作財產權。掃葉工房則表示，圖錄放上手稿圖片屬「合理引用」。

著作權

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