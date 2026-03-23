割頸案楊爸支持設中介學校 籲「帶刀入校就應矯正」

新北割頸案受害者的父親「楊爸」現身公聽會，他表態支持設置中介學校，認為轉介標準應明確並有累積性，此外，只要有帶刀進校紀錄的學生，就應直接進入中介學校接受矯正。學者建議，學生在中介安置期滿返回學校前，應經過科學化評估與鑑定程序，確認具備返校條件後才能回歸。

「楊爸」楊江謀指出，現行制度將高風險學生轉回原就讀學校，或轉到一般學校安置，卻未充分揭露學生背景與風險資訊，等於把問題轉嫁給下一所學校與其他師生。

楊爸表態支持設置中介學校，但主張轉介標準應更明確且具累積性，例如學生若「累積十大過」就應強制轉入中介學校，而非用學期或學年重新計算。

他也主張，只要有帶刀進校紀錄的學生，就應直接進入中介學校接受矯正，而非繼續留在一般校園。

他呼籲應明確賦予教師合理管教與檢查權限，包括收書包、查驗危險物品等，全國教室應增設緊急求救鈴，「不怕一萬，只怕萬一」。

銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立建議，學生若攜帶刀械進入校園，應有更明確、具法律授權的處置機制，不能讓教師面對風險卻沒有法源依據。此外，學生在中介安置期滿、準備返回學校前，應經過科學化評估與鑑定程序，確認具備返校條件後才能回歸，可參考澳洲、日本等國制度，在最終決定前，涉高風險學生未必應立即回到原校上課，以降低校園風險。

全國家長會長聯盟理事長陶蓮生表示，條例若要真正發揮作用，必須把家長參與、親職教育、家庭支援及後續追蹤納入制度。