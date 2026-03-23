高風險生 擬立法設中介學校輔導

新北割頸案引發外界對校園安全與學生受教權關注，立法院教育及文化委員會昨天召開「國民轉介教育條例草案看高風險學生安置機制之建立」公聽會，楊爸受邀出席，教育部次長張廖萬堅與司法院少年及家事廳長鍾宗霖向他表達歉意，也認同草案方向，補上現行制度的銜接斷層。

立委葉元之等人提出「國民轉介教育條例草案」，指現行法規學校面對具有高度攻擊性學生，缺乏分流與安置工具，少年事件處理法的保護處分機制，對於尚未達感化教育門檻、卻已具高度危險性的在學生，也缺乏具體有效的中介處遇措施，形成制度上的「灰色地帶」。

葉元之表示，草案主張建立高風險學生轉介機制，若學生持續無法適應原校，且對師生安全構成威脅，應由政府設立專屬學校安置，而非轉往其他一般學校。專屬學校須投入更多輔導、社工等資源，提供學生更適切的照顧。

教育部次長張廖萬堅與司法院少年及家事廳廳長鍾宗霖等人都支持該草案立法方向。張廖萬堅指出，針對「輔導無效」個案如何評估，現行制度其實已在矯正教育、法院保護處分等機制中有所處理，教育部後續將再綜合各方建議檢討精進。

司法院少年及家事廳廳長鍾宗霖指出，目前少年案件中約九成屬保護事件，真正進入刑事程序者僅約一成，且少年資料受法令限制，現行統計與運用範圍不足，未來將研議修法，在兼顧隱私下適度開放研究與監督。針對外界關切高風險少年處遇，司法院已將保護管束少年區分為低、中、高風險，並建立全國統一、具信效度的風險評估量表，作為後續介入依據。

鍾宗霖坦言，現行中途學校與輔導措施最大困境，在於夜間照顧不足、家庭功能薄弱，導致少年返家後失聯或再度偏差。

司法院未來將同步檢討少事法、被害人參與權、量刑審酌及修復式司法機制，讓少年保護與被害人權益更平衡。