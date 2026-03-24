教師行政獎金加碼 北市4千人受惠

教育部去年底增設教師「行政工作獎金」，台北市等七縣市今年一月起陸續宣布加碼，加碼金卻被中央卡關，地方憂師資缺額加劇。北市教育局表示，已修訂行政獎金加發要點，預計下月底完成法規訂定，受益人數逾四千人。

教育部去年底增設教師行政獎金，台北市、桃園市等縣市宣布加碼，北市在教育部行政工作獎金基準上再加發一千至三千元，函送教育部後，中央建議縣市應改依現有公務人員激勵措施辦理，導致地方為此必須另修辦法，加碼案卡關。

教育局估算，加發政策受惠校長及兼任行政教師有四千三百一十三人，每年所需經費為九千兩百七十二萬元，將依「公務人員激勵辦法」訂定行政獎金加發要點，核發標準維持原本加發額度，將盡速邀集校長協會、教師會辦研討會議，凝聚共識，預計下月底前完成法規訂定，並溯及去年九月起算發放。

有老師認為，北市物價高，加上家長較關心孩子學習狀況，老師工作壓力大，在既有獎金上加碼，是對老師的實質照顧，也能激勵士氣，盼教育局能盡快修訂發放。