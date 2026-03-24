聽新聞
0:00 / 0:00

教師行政獎金加碼 北市4千人受惠

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

教育部去年底增設教師「行政工作獎金」，台北市等七縣市今年一月起陸續宣布加碼，加碼金卻被中央卡關，地方憂師資缺額加劇。北市教育局表示，已修訂行政獎金加發要點，預計下月底完成法規訂定，受益人數逾四千人。

教育部去年底增設教師行政獎金，台北市、桃園市等縣市宣布加碼，北市在教育部行政工作獎金基準上再加發一千至三千元，函送教育部後，中央建議縣市應改依現有公務人員激勵措施辦理，導致地方為此必須另修辦法，加碼案卡關。

教育局估算，加發政策受惠校長及兼任行政教師有四千三百一十三人，每年所需經費為九千兩百七十二萬元，將依「公務人員激勵辦法」訂定行政獎金加發要點，核發標準維持原本加發額度，將盡速邀集校長協會、教師會辦研討會議，凝聚共識，預計下月底前完成法規訂定，並溯及去年九月起算發放。

有老師認為，北市物價高，加上家長較關心孩子學習狀況，老師工作壓力大，在既有獎金上加碼，是對老師的實質照顧，也能激勵士氣，盼教育局能盡快修訂發放。

教師 教育局 獎金 北市

延伸閱讀

教師行政獎金地方加碼卡關 桃園教師會批教育部「技術性閃躲」

兩頭燒！教師兼行政壓力大 南投縣宣布8月起中小學行政人力擴編

行政工作獎金僅7縣市跟進 教師待遇不如免費午餐

制度卡關 教師行政獎金加碼 中央有意見

相關新聞

高風險學生留校 割頸案楊爸：學生累積10大過應強制轉入中介學校

立法院教育及文化委員會今天召開「校園安全與受教權的平衡：從《國民轉介教育條例草案》看高風險學生安置機制之建立」公聽會。會中，新北割頸案家屬「楊爸」楊江謀批評，司法與制度接不住高風險少年，最後卻要由受害者與一般師生承擔後果，「這是很荒唐的事」。

教師行政獎金地方加碼卡關 桃園教師會批教育部「技術性閃躲」

教育部去年底增設教師行政獎金，台北市、桃園市等縣市隨後宣布加碼，函報教育部核定時，卻被要求重新走法制程序，影響發放時程。桃園市教師會理事長陳俊裕今批評，教育部此舉是將「常態行政職務」矮化為「短期激勵項目」，不僅無視校園行政人力荒的結構性問題，更是以制度話術模糊責任歸屬，把應由中央處理的修法責任轉嫁地方。

70年前故宮文物台灣初登場 這只白螺憑神奇傳說比翠玉白菜還紅

故宮文物首次在台灣展出，地點並非故宮，而是在台中霧峰的北溝陳列室。故宮書畫文獻處助理研究員李泰翰爬梳故宮檔案，研究這場在1957年3月開幕的「故宮文物台灣處女秀」。展品的豪華陣容稱得上空前絕後—翠玉白菜、毛公鼎、清院本清明上河圖、王羲之「快雪時晴帖」、顏真卿「祭侄文稿」、汝窯都在其中。不過，開幕當天貴賓最感興趣的古物並非翠玉白菜或清明上河圖，而是跟林爽文事件有關的「右旋白螺」。

割頸案楊爸支持設中介學校 籲「帶刀入校就應矯正」

新北割頸案受害者的父親「楊爸」現身公聽會，他表態支持設置中介學校，認為轉介標準應明確並有累積性，此外，只要有帶刀進校紀錄的學生，就應直接進入中介學校接受矯正。學者建議，學生在中介安置期滿返回學校前，應經過科學化評估與鑑定程序，確認具備返校條件後才能回歸。

台師大張俊彥獲國家講座 架設教學平台「永不收費」

台師大科學教育研究所講座教授張俊彥昨獲頒國家講座主持人獎。他談到自己最引以為傲的研究成果，是與學生共同打造，至今仍免費開放給全球使用的數位教學平台。他說，這項平台之所以始終不對外販售，是因為承載著已故學生簡佑達的遺志。

高風險生 擬立法設中介學校輔導

新北割頸案引發外界對校園安全與學生受教權關注，立法院教育及文化委員會昨天召開「國民轉介教育條例草案看高風險學生安置機制之建立」公聽會，楊爸受邀出席，教育部次長張廖萬堅與司法院少年及家事廳長鍾宗霖向他表達歉意，也認同草案方向，補上現行制度的銜接斷層。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。