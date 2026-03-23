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台師大張俊彥獲國家講座 架設教學平台「永不收費」

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
教育部昨舉辦國家講座主持人、產學大師獎暨學術獎頒獎典禮，賴清德總統（左）頒發國家講座主持人獎給台灣師範大學教授張俊彥。記者許正宏／攝影
教育部昨舉辦國家講座主持人、產學大師獎暨學術獎頒獎典禮，賴清德總統（左）頒發國家講座主持人獎給台灣師範大學教授張俊彥。記者許正宏／攝影

台師大科學教育研究所講座教授張俊彥昨獲頒國家講座主持人獎。他談到自己最引以為傲的研究成果，是與學生共同打造，至今仍免費開放給全球使用的數位教學平台。他說，這項平台之所以始終不對外販售，是因為承載著已故學生簡佑達的遺志。

教育部昨頒發第廿九屆國家講座、第八屆國家產學大師獎暨第六十九屆學術獎，共有十位國家講座主持人、兩位國家產學大師獎及十八位學術獎得獎人，由賴清德總統及行政院長卓榮泰擔任頒獎人。

總統賴清德表示，面對全球搶才競爭，政府將以穩定資源「為人才造橋、為學術鋪路」，打造吸引國際教研人才來台發展的環境。他指出，「高等教育深耕計畫」投入九百七十億元，推動大學多元發展與國際化，並編列六十億元特別預算，強化延攬與留任機制，改善學術職涯環境。

張俊彥受訪表示，由團隊開發的「CCR.tw」自二○一三年推出以來，已被許多國家使用。和市面上多數同類型線上互動平台不同，CCR.tw堅持完全免費，沒有基礎版或進階版收費機制。他說，這項平台之所以始終不對外販售，是因為承載著已故學生簡佑達的遺志。

張俊彥說，簡佑達是他的博士生，當年與高中好友、後來也加入團隊的李宗彥共同投入平台開發。簡佑達工作後，疑過大壓力，最終離世。簡佑達生前最大的心願，就是希望這個平台能讓全世界的孩子都能免費使用，不因貧窮而失去學習工具。也因此，盡管過去曾有廠商表達購買意願，團隊仍決定永遠不賣，持續維護平台運作，以完成學生的心願。

張俊彥說，自己從德國取得博士學位返台至今已卅年，最有成就感的，正是和學生共同開發出至今仍被世界各地持續使用的系統。

除了CCR.tw，張俊彥也提到另一個近年結合人工智慧發展的教學平台「AISI.tw」。他指出，現在許多ＡＩ工具雖然方便，卻容易讓學生直接索取答案、把思考「外包」給ＡＩ；但AISI.tw串接最新的ChatGPT技術後，設計理念並不是直接給答案，而是透過提問、引導、資料搜尋與互動討論，陪伴學生逐步思考。

台大大氣科學系講座教授吳逸民是國家講座主持人獲獎者之一。他表示，早期在中央氣象局時期即參與建置地震簡訊預警基礎，到台大後，團隊進一步研發「Ｐ波預警系統」，補足現有區域型預警無法有效涵蓋的限制，提升預警能力。

獲頒國家講座主持人獎的還有清大教授許博炫、成大教授周明奇、台大教授吳俊傑、台大醫院院長吳明賢與副院長高嘉宏、清大教授陳信龍、成大教授胡潛濱與元智大學教授林志民。

賴清德 台師大 AI 地震 台大醫院

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