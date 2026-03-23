國家講座主持人、國家產學大師獎及學術獎揭曉 總統閣揆親自頒獎

故宮文物首次在台灣展出，地點並非故宮，而是在台中霧峰的北溝陳列室。故宮書畫文獻處助理研究員李泰翰爬梳故宮檔案，研究這場在1957年3月開幕的「故宮文物台灣處女秀」。展品的豪華陣容稱得上空前絕後—翠玉白菜、毛公鼎、清院本清明上河圖、王羲之「快雪時晴帖」、顏真卿「祭侄文稿」、汝窯都在其中。不過，開幕當天貴賓最感興趣的古物並非翠玉白菜或清明上河圖，而是跟林爽文事件有關的「右旋白螺」。

2026-03-23 06:29