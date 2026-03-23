國家講座主持人、國家產學大師獎及學術獎揭曉 總統閣揆親自頒獎
教育部為鼓勵學術發展及獎勵產學實務研發合作，提高教學與研究水準，促進大學發展特色並鏈結產業，特設置國家講座主持人、國家產學大師獎及學術獎，今天舉辦第29屆國家講座主持人、第8屆國家產學大師獎暨第69屆學術獎頒獎典禮，邀請賴清德總統及行政院長卓榮泰頒獎表揚獲獎人，第8屆國家產學大師獎工程領域由國立台北科技大學能源與冷凍空調工程系終身特聘教授李達生獲得，第29屆國家講座主持人獎數學及自然科學類科由國立台灣大學地質科學系特聘教授吳逸民獲得，第29屆國家講座主持人獎社會科學類科由國立台灣師範大學科學教育研究所講座教授張俊彦獲得。
教育部表示，「國家講座主持人獎」是教育部最高學術暨教學獎項；「學術獎」是我國歷史最悠久的學術獎項，目的在獎勵學術研究具傑出貢獻；「國家產學大師獎」是為獎勵技職校院之專任教師，於專業實務應用研發或結果對產業具重要影響與貢獻，並對國家技職專業人才培育有其卓著貢獻，表揚並激勵教師從事產學合作及從事技術人才培育，足堪作為典範者。
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