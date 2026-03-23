聽新聞
0:00 / 0:00
北市教師行政獎金加碼4月底完成修訂 教育局估逾4千師受惠
為改善校園「行政大逃亡」，教育部去年底增設教師「行政工作獎金」，台北市等7個縣市今年1月起也陸續宣布加碼，加碼金卻被教育部卡關，北市教育局表示，目前已在修訂行政獎金加發要點，預計4月底完成法規訂定，受益人數逾4千人。
教育部去年底增設教師行政獎金，台北市、桃園市等縣市隨後宣布加碼，台北市宣布在教育部行政工作獎金基準上再加發1000至3000元，然而函送教育部後建議縣市應改依現有公務人員激勵措施辦理，致使地方為此必須另修辦法，加碼案卡關。
教育局估算，加發政策預計受惠校長及兼任行政教師人數為4313人，每年預計所需經費為9272萬元，將依「公務人員激勵辦法」訂定行政獎金加發要點，核發標準維持原本市加發額度，將盡速邀集校長協會及教師會舉行研討會議，凝聚法制與實務共識，預計年4月底前完成法規訂定，並溯自114年9月起算發放。
有老師認為，台北市物價、生活水準高，加上家長也較關心孩子學習狀況，也讓老師工作上壓力較大，在既有獎金上加碼，除了可以舒緩老師生活上缺口，也能激勵士氣，盼教育局能盡快修訂發放。
【編輯推薦】
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪私校祭重金挖角！明星高中校長成招生光環 教育界人士：很吃香
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪「私立台大」輝煌不再？她和孩討論選校驚覺世代代溝 網揪關鍵
▪獨／中小學教師「行政工作獎金」加碼遭中央卡關 地方發放時程延宕
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。