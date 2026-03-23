北市教師行政獎金加碼4月底完成修訂 教育局估逾4千師受惠

為改善校園「行政大逃亡」，教育部去年底增設教師「行政工作獎金」，台北市等7個縣市今年1月起也陸續宣布加碼，加碼金卻被教育部卡關，北市教育局表示，目前已在修訂行政獎金加發要點，預計4月底完成法規訂定，受益人數逾4千人。

教育部去年底增設教師行政獎金，台北市、桃園市等縣市隨後宣布加碼，台北市宣布在教育部行政工作獎金基準上再加發1000至3000元，然而函送教育部後建議縣市應改依現有公務人員激勵措施辦理，致使地方為此必須另修辦法，加碼案卡關。

教育局估算，加發政策預計受惠校長及兼任行政教師人數為4313人，每年預計所需經費為9272萬元，將依「公務人員激勵辦法」訂定行政獎金加發要點，核發標準維持原本市加發額度，將盡速邀集校長協會及教師會舉行研討會議，凝聚法制與實務共識，預計年4月底前完成法規訂定，並溯自114年9月起算發放。

有老師認為，台北市物價、生活水準高，加上家長也較關心孩子學習狀況，也讓老師工作上壓力較大，在既有獎金上加碼，除了可以舒緩老師生活上缺口，也能激勵士氣，盼教育局能盡快修訂發放。