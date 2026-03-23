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搶救教師荒！北市花5000萬改造休息室 內建按摩椅、遊樂設施助舒壓

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）今天在教育局長湯志民（左）等陪同下，到松山高中視察「教師專業發展空間2.0」規畫，並體驗現場按摩椅等教師休憩設施。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（右）今天在教育局長湯志民（左）等陪同下，到松山高中視察「教師專業發展空間2.0」規畫，並體驗現場按摩椅等教師休憩設施。記者胡經周／攝影

為營造更友善教學環境，舒緩教師荒，北市教育局今舉辦教師專業發展空間2.0開箱發布會，會中也宣布115年度「教師專業發展空間2.0」實施計畫將擴大資源投入，提高補助全市30至50校，最高補助145萬元經費，將校園閒置空間活化為專屬教師休憩據點，建置按摩椅、沙發等設施，讓老師課餘時間可充分休息、舒緩壓力。

市府去年起推動「教師專業發展空間2.0」，盼用現有空閒教室改造，並將燈光、設備調整搭配按摩椅、沙發等設施，讓老師可適當放鬆舒壓，去年選定16所示範學校，成效良好，教育局也宣布今年起將擴大試辦，預計補助30至50間學校，每校將依據教職員工人數及空間規模，獲得補助經費提高至100萬元至145萬元。

市長蔣萬安今到松山高中參訪改造完成休閒空間「松風閣」除內建基本桌椅、沙發外，更安裝按摩椅、電子飛鏢靶、咖啡機等，讓老師日常上課之餘，能適當放鬆，舒緩壓力。

蔣表示，自己平常在家「一個打三個」就快崩潰，難以想像校園現場，老師每天長時間面對20、30個來自不同家庭學生相當辛苦，希望能盡可能給老師支持與舒壓。

教育局長湯志民表示，根據統計去年試辦期間學校空間平均每周使用率已達八成，顯示教師對於在校休憩空間有著高度需求，今年度預計投入5000萬元，空間的「教師紓壓時間」平均每周須佔日間課程總節數50%以上，確保教師於空堂時間能充份運用該空間放鬆身心。

教育局表示，除持續透過環境的優化，建構完善的學校支持系統外，年初也發佈教育三箭，盼能舒緩教師壓力，包含導師全面減少一節課且提高導師的導師費、全面充實並增加學校專責行政人力並且調高教師兼任行政工作獎金、增加教師心理諮商時數與次數等，持續讓北市任教環境更佳友善。

台北市長蔣萬安（左）今天在教育局長湯志民（右）等陪同下，到松山高中視察「教師專業發展空間2.0」規畫，並體驗現場按摩椅等教師休憩設施。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（左）今天在教育局長湯志民（右）等陪同下，到松山高中視察「教師專業發展空間2.0」規畫，並體驗現場按摩椅等教師休憩設施。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安今天在到松山高中視察「教師專業發展空間2.0」規畫，並體驗現場教師休憩設施。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安今天在到松山高中視察「教師專業發展空間2.0」規畫，並體驗現場教師休憩設施。記者胡經周／攝影

湯志民 北市 老師

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