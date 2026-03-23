招募教學訪問教師 陪伴偏鄉兒少共同成長

為了縮短城鄉教育落差並注入創新能量，教育部國教署持續推動「教學訪問教師計畫」，即日起至31日截止，邀請具備教學熱忱、願意投入陪伴與共創的教師踴躍參與，也鼓勵偏遠地區學校盤整內部需求，積極提出申請，期待透過教師與學校的雙向投入，為偏鄉教育注入穩定且長遠的支持力量。

國教署說明，「教學訪問教師計畫」是為增進一般地區與偏遠地區教學經驗交流與傳承，盼透過深度陪伴與專業對話與合作，在城鄉學校間激盪出創新教學策略與永續的專業社群，也引領偏鄉校園文化轉型，讓教育熱忱在各個角落深耕發芽。

舉例來說，來自桃園市大溪國中的教學訪問教師張致信老師，以自然領域專長與花蓮縣富源國中合作，導入「筆記引導策略」，示範並協助校內教師帶領學生參與「太平洋盃小論文競賽」，引導學生從日常中挖掘議題並建立邏輯，最終在全國賽榮獲2金1銀的佳績。

嘉義縣阿里山鄉達邦國小（含里佳分校），在來自新竹市竹科實小教學訪問教師朱志青老師的陪伴下推動數位轉型，建立跨校區教師社群，讓達邦國小及分校教師能即時針對教學迷思進行對話。

此外，專長為數學領域的朱師擅長將抽象的數學解構為「孩子聽得懂的語言」，與校內教師合作，將數學概念與鄒族文化深度融合。

例如「鄒族傳說女神nivnu的故事」結合數學規律單元及密室解謎，使學生學習鄒族文化時，能在文化的情境中應用數學，讓曾對數學感到挫折的孩子，在文化認同的課程中找回主動探索的自信與笑容，同時，透過跨越城鄉的專業對話，也強化了教師的教學韌性。

國教署表示，2026學年度教學訪問教師計畫申請已開跑，收件至31日截止，誠摯邀請具備教學熱忱、願意投入偏鄉教學創新的教師踴躍參與，也鼓勵偏遠地區學校盤整內部需求，積極提出申請，期待一起為教育創造更多可能。