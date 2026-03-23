丹布朗新作中文版來囉 24小時玩轉布拉格解開「上帝都想隱藏的真相」

丹．布朗（Dan Brown）來了！這位總是可以在24小時之內玩轉一個或數個城市，同時破解關於宗教、科學、地獄等種種歷史謎題的動作片作家，暌違八年最新作品「祕密中的祕密（The Secret of Secrets）」去年9月在國外發行，繁體中文版由時報出版發行，即起開放預購。

繼巴黎、倫敦、愛丁堡、羅馬、佛羅倫斯等美麗城市之後，這次哈佛大學符號學教授羅柏．蘭登選擇「實境解謎」的地點是捷克首都布拉格，布拉格也趁勢推出「丹布朗主題導覽行程」。

「秘密中的秘密」描述羅伯特·蘭登身為神經科學家的戀人凱瑟琳，提交了一份關於大腦、即將出版的書稿，顛覆人們對意識、死亡和現實的基本認知。她認為，大腦是通往宇宙意識的門戶，其以神經化學為基礎，牽涉靈魂出竅、死後生命、預知、多重人格等種種被可能會被認為怪力亂神的現象。

蘭登陪同凱瑟琳來到布拉格參加講座，和凱瑟琳同時捲入一場因為新書引發的追殺之旅。和他們一起捲入陰謀漩渦的包括科學家、一位犯罪首腦、政府官員、警察，以及布拉格傳說人物「魔像」（Golěm）—猶太文化中的重要象徵。整部小說分秒必爭，24小時內揭開了認知科學中改變人類意識的未來真相，「有些真相，連上帝都想隱藏」。

時報文化表示，丹．布朗是全球最具影響力的懸疑小說作家之一，其作品已被翻譯為五十多種語言，全球累計銷量突破2.5億冊，為慶賀此一重要里程碑並迎接新書「祕密中的祕密」登台，將推出全新丹．布朗系列紀念套書，從「天使與魔鬼」到「起源」，加上新書「祕密中的祕密」共8冊，每部皆重新編輯排版、全新設計書封，並以精美紀念書盒收藏。套書隨盒附贈台灣獨家贈品，包括8張透明書籤與「祕密中的祕密」行李吊牌。