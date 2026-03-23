別讓校園悲劇重演 張廖萬堅：強化跨部會機制

立委提出《國民轉介教育條例草案》，教育部次長張廖萬堅表示，支持草案的立法方向，未來將廣泛參酌各界意見，持續研議高風險學生的轉介、安置與復歸機制，並強化教育、司法與法務等跨部會合作，避免校園悲劇重演。

立法院教育及文化委員會今天召開「校園安全與受教權的平衡：從《國民轉介教育條例草案》看高風險學生安置機制之建立」公聽會。多位專家學者、新北割喉案遺屬楊爸都到場發表意見。

公聽會中，許多與會者關切教師管教權、學生輔導措施及友善校園推動困境等，張廖萬堅指出，教育部後續將綜合各方建議檢討精進，對於草案若設立中介教育學校，是否會出現學生「回不到」一般學校等疑慮，他表示，這些問題都必須納入後續評估，還需搭配家庭支持、社區資源與完整配套。他也坦言，教育、司法與法務等單位過去的合作有不足，對於受害者家屬的批評「必須致歉，並持續努力」。

此外，張廖萬堅提到，教育部目前已協助地方政府增聘國中端校安人力，也持續補助國中小開設多元課程，每年投入約1億7000萬元，協助不適應一般教室學習的學生，透過較活潑、多元的課程重新建立學習連結。未來教育部也將與國教署研議擴大補助、推動課程模組化，提供學校更多資源。

司法院少年及家事廳廳長鍾宗霖則表示，司法院已組成專案小組，將全面檢討少年司法制度缺失，推動改革。他說，目前少年案件中約九成屬保護事件，真正進入刑事程序者僅約一成，且少年資料受法令限制，現行統計與運用範圍不足，未來將研議修法，在兼顧隱私下適度開放研究與監督。針對外界關切高風險少年處遇，他表示，司法院已將保護管束少年區分為低、中、高風險，並建立全國統一、具信效度的風險評估量表，作為後續介入依據。

他也提到，《國民轉介教育條例草案》所列的高暴力、頻繁霸凌、攜帶危險器械威脅他人等三類學生，與司法體系目前辨識的高風險少年高度重疊，但若強制安置於轉介機構，仍涉及人身自由與受教權保障，需審慎評估。他也說，現行中途學校與輔導措施最大困境，在於夜間照顧不足、家庭功能薄弱，導致少年返家後失聯或再度偏差。