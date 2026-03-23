快訊

彰化男屍遭挖眼虐殺…民俗專家曝用意 少算這一步破功

高中生可外出午餐嗎？建中、中一中可以 新竹高中提案再掀討論

日本「反核和尚」！守護家園的住持人生故事

聽新聞
0:00 / 0:00

別讓校園悲劇重演 張廖萬堅：強化跨部會機制

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
立委提出《國民轉介教育條例草案》，教育部次長張廖萬堅表示，支持草案的立法方向，未來將廣泛參酌各界意見，持續研議高風險學生的轉介、安置與復歸機制，並強化教育、司法與法務等跨部會合作，避免校園悲劇重演。記者蘇健忠／攝影
立委提出《國民轉介教育條例草案》，教育部次長張廖萬堅表示，支持草案的立法方向，未來將廣泛參酌各界意見，持續研議高風險學生的轉介、安置與復歸機制，並強化教育、司法與法務等跨部會合作，避免校園悲劇重演。記者蘇健忠／攝影

立委提出《國民轉介教育條例草案》，教育部次長張廖萬堅表示，支持草案的立法方向，未來將廣泛參酌各界意見，持續研議高風險學生的轉介、安置與復歸機制，並強化教育、司法與法務等跨部會合作，避免校園悲劇重演。

立法院教育及文化委員會今天召開「校園安全與受教權的平衡：從《國民轉介教育條例草案》看高風險學生安置機制之建立」公聽會。多位專家學者、新北割喉案遺屬楊爸都到場發表意見。

公聽會中，許多與會者關切教師管教權、學生輔導措施及友善校園推動困境等，張廖萬堅指出，教育部後續將綜合各方建議檢討精進，對於草案若設立中介教育學校，是否會出現學生「回不到」一般學校等疑慮，他表示，這些問題都必須納入後續評估，還需搭配家庭支持、社區資源與完整配套。他也坦言，教育、司法與法務等單位過去的合作有不足，對於受害者家屬的批評「必須致歉，並持續努力」。

此外，張廖萬堅提到，教育部目前已協助地方政府增聘國中端校安人力，也持續補助國中小開設多元課程，每年投入約1億7000萬元，協助不適應一般教室學習的學生，透過較活潑、多元的課程重新建立學習連結。未來教育部也將與國教署研議擴大補助、推動課程模組化，提供學校更多資源。

司法院少年及家事廳廳長鍾宗霖則表示，司法院已組成專案小組，將全面檢討少年司法制度缺失，推動改革。他說，目前少年案件中約九成屬保護事件，真正進入刑事程序者僅約一成，且少年資料受法令限制，現行統計與運用範圍不足，未來將研議修法，在兼顧隱私下適度開放研究與監督。針對外界關切高風險少年處遇，他表示，司法院已將保護管束少年區分為低、中、高風險，並建立全國統一、具信效度的風險評估量表，作為後續介入依據。

他也提到，《國民轉介教育條例草案》所列的高暴力、頻繁霸凌、攜帶危險器械威脅他人等三類學生，與司法體系目前辨識的高風險少年高度重疊，但若強制安置於轉介機構，仍涉及人身自由與受教權保障，需審慎評估。他也說，現行中途學校與輔導措施最大困境，在於夜間照顧不足、家庭功能薄弱，導致少年返家後失聯或再度偏差。

友善校園 國教署 司法院 張廖萬堅 教育部

延伸閱讀

全台首創SEL指引上路 新北攜手台師大打造校園心理韌性系統

高風險學生留校園 割頸案楊爸批司法接不住卻要受害者承擔「很荒唐」

台大每學期逾1500人請身心假國中小也要推動？台大、教育部回應了

校園割頸案判決爭議未止 國教盟提6大主張：快修少事法

相關新聞

高風險學生留校園 割頸案楊爸批司法接不住卻要受害者承擔「很荒唐」

立法院教育及文化委員會今天召開「校園安全與受教權的平衡：從《國民轉介教育條例草案》看高風險學生安置機制之建立」公聽會。會中，新北割頸案家屬「楊爸」楊江謀批評，司法與制度接不住高風險少年，最後卻要由受害者與一般師生承擔後果，「這是很荒唐的事」。

教師行政獎金地方加碼卡關 桃園教師會批教育部「技術性閃躲」

教育部去年底增設教師行政獎金，台北市、桃園市等縣市隨後宣布加碼，函報教育部核定時，卻被要求重新走法制程序，影響發放時程。桃園市教師會理事長陳俊裕今批評，教育部此舉是將「常態行政職務」矮化為「短期激勵項目」，不僅無視校園行政人力荒的結構性問題，更是以制度話術模糊責任歸屬，把應由中央處理的修法責任轉嫁地方。

70年前故宮文物台灣初登場 這只白螺憑神奇傳說比翠玉白菜還紅

故宮文物首次在台灣展出，地點並非故宮，而是在台中霧峰的北溝陳列室。故宮書畫文獻處助理研究員李泰翰爬梳故宮檔案，研究這場在1957年3月開幕的「故宮文物台灣處女秀」。展品的豪華陣容稱得上空前絕後—翠玉白菜、毛公鼎、清院本清明上河圖、王羲之「快雪時晴帖」、顏真卿「祭侄文稿」、汝窯都在其中。不過，開幕當天貴賓最感興趣的古物並非翠玉白菜或清明上河圖，而是跟林爽文事件有關的「右旋白螺」。

招募教學訪問教師 陪伴偏鄉兒少共同成長

為了縮短城鄉教育落差並注入創新能量，教育部國教署持續推動「教學訪問教師計畫」，即日起至31日截止，邀請具備教學熱忱、願意投入陪伴與共創的教師踴躍參與，也鼓勵偏遠地區學校盤整內部需求，積極提出申請，期待透過教師與學校的雙向投入，為偏鄉教育注入穩定且長遠的支持力量。

丹布朗新作中文版來囉 24小時玩轉布拉格解開「上帝都想隱藏的真相」

丹．布朗（Dan Brown）來了！這位總是可以在24小時之內玩轉一個或數個城市，同時破解關於宗教、科學、地獄等種種歷史謎題的動作片作家，暌違八年最新作品「祕密中的祕密（The Secret of Secrets）」去年九月在國外發行，繁體中文版由時報出版發行，即起開放預購。

別讓校園悲劇重演 張廖萬堅：強化跨部會機制

立委提出《國民轉介教育條例草案》，教育部次長張廖萬堅表示，支持草案的立法方向，未來將廣泛參酌各界意見，持續研議高風險學生的轉介、安置與復歸機制，並強化教育、司法與法務等跨部會合作，避免校園悲劇重演。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。