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教學訪問教師招募開跑 偏鄉駐點縮短城鄉教育落差

中央社／ 記者許秩維台北23日電

為縮短城鄉教育落差，教育部國教署推動「教學訪問教師計畫」，招募具教學熱忱的國中小教師前往偏鄉學校駐點，陪伴在地老師一起討論課程、精進教學。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，「教學訪問教師計畫」是為增進一般地區與偏遠地區教學經驗交流與傳承，盼透過深度陪伴與專業對話與合作，在城鄉學校間激盪出創新教學策略與永續的專業社群，也引領偏鄉校園文化轉型。

來自桃園市大溪國中的教師張致信，透過教學訪問計畫，與花蓮縣富源國中合作，導入「筆記引導策略」，協助校內教師帶領學生參與「太平洋盃小論文競賽」，引導學生從日常中挖掘議題，最終在全國賽榮獲2金1銀，提升學生的學習動能，也帶動學校教師團隊持續前行的熱誠。

嘉義縣阿里山鄉達邦國小（含里佳分校），在來自新竹市竹科實小教學訪問教師朱志青的陪伴下推動數位轉型，建立跨校區教師社群，讓達邦國小及分校教師能即時針對教學迷思進行對話。

專長為數學領域的朱志青還將抽象的數學解構為「孩子聽得懂的語言」，並與達邦國小教師合作，將數學概念與鄒族文化深度融合，例如「鄒族傳說女神nivnu的故事」結合數學規律單元及密室解謎，讓學生學習鄒族文化時，能在文化情境中應用數學。

國教署表示，115學年教學訪問教師計畫申請已開跑，3月31日截止收件，邀請具備教學熱忱、願意投入偏鄉教學創新的教師參與，同時鼓勵偏遠地區學校盤整內部需求並提出申請，期待透過教師與學校的雙向投入，為偏鄉教育注入穩定且長遠的支持力量。

國教署 教師 數學

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