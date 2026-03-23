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高風險學生留校園 割頸案楊爸批司法接不住卻要受害者承擔「很荒唐」

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
新北割頸案家屬「楊爸」楊江謀。記者董俞佳／攝影
新北割頸案家屬「楊爸」楊江謀。記者董俞佳／攝影

立法院教育及文化委員會今天召開「校園安全與受教權的平衡：從《國民轉介教育條例草案》看高風險學生安置機制之建立」公聽會。會中，新北割頸案家屬「楊爸」楊江謀批評，司法與制度接不住高風險少年，最後卻要由受害者與一般師生承擔後果，「這是很荒唐的事」。

楊江謀指出，現行制度將高風險學生轉回原就讀學校，或轉到一般學校安置，卻未充分揭露學生背景與風險資訊，等於把問題轉嫁給下一所學校與其他師生。他質疑，明明部分學生已具高度危險性，卻仍被放在「正常學校」中就讀，這樣的安排是否真的合理。

他進一步批評，教育部現行獎懲制度失當，「記過處分感覺像他們的徽章、投名狀，反而嘉獎沒有任何鼓勵」，痛斥制度形同在替幫派找適合人選。他強調，不能一味拿加害學生的受教權作為理由，卻忽略大多數一般學生與老師的受教權與安全權，「難道這些人的受教權，大於大部分學生的受教權嗎？」

對於《國民轉介教育條例草案》，楊江謀表態支持設置中介學校，但主張轉介標準應更明確且具累積性，例如學生若「累積10大過」就應強制轉入中介學校，而非用學期或學年重新計算、留下制度漏洞。他也主張，只要有帶刀進校紀錄的學生，就應直接進入中介學校接受矯正，而非繼續留在一般校園。

此外，他呼籲應明確賦予教師合理管教與檢查權限，包括收書包、查驗危險物品等，他也建議全國教室增設緊急求救鈴，強調「不怕一萬，只怕萬一」，至少在危急時刻能發揮警示與求援作用。

銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立則從數據面指出，少年犯罪總量雖在每年約9000至1萬1000件間浮動，但因少年人口下降，每10萬人口的少年犯罪率其實呈上升趨勢；他並引用警政統計推估，若依今年前8月數據換算，全年涉案少年恐達1萬5000人，成長幅度值得警惕。

林書立指出，警方查獲少年案件件數雖高，但真正進入司法裁判、最終獲得明確刑事處置的案件相當有限，顯示現行制度偏重保護，卻未必足以回應校園安全風險。他也提到，少年犯常有共犯情形，且與成年人共犯比例亦不低，顯示相關風險結構較複雜，不能只以單一校園事件看待。

針對制度設計，林書立建議，學生若攜帶刀械進入校園，應有更明確、具法律授權的處置機制，不能讓教師面對風險卻沒有法源依據，此外，學生在中介安置期滿、準備返回學校前，應經過科學化評估工具與鑑定程序，確認具備返校條件後才能回歸，可參考澳洲、日本等國制度，在最終決定前，涉高風險學生未必應立即回到原校上課，以降低校園風險。

全國家長會長聯盟理事長桃蓮生表示，校園安全與學生受教權的平衡，不只是學生個人的行為處遇問題，更關乎家庭支援系統是否同步到位。若學生出現嚴重偏差行為、情緒失控、長期拒學或反覆衝突，但家庭端長期缺席，再多校方努力都可能事倍功半。

桃蓮生表示，未來條例若要真正發揮作用，不能只有學生端的轉介與安置設計，也必須把家長參與、親職教育、家庭支援及後續追蹤納入制度。他建議，在學生進入轉介評估程序時，家長或監護人應列為正式參與者；若家長因特殊原因無法到場，也應建立書面意見或替代參與機制。若家庭長期失聯或拒絕配合，則應由社政系統評估介入。

他建議，學生接受轉介教育期間，家庭端不應只是被動接收結果，而應同步接受親職教育、家庭諮商與社政支持；學生回歸原校後，也應設有一段明確追蹤期，由校方、家長與輔導人員共同檢視適應狀況。他說，家庭責任不應只是處罰性的管教要求，應有資源支持，避免家庭被貼標籤、造成新的對立。

風險 學生 受教權

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