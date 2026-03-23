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教師行政獎金地方加碼卡關 桃園教師會批教育部「技術性閃躲」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
台北市、桃園市等縣市加碼教師行政獎金，函報教育部核定時，卻被要求重新走法制程序。桃園市教師會理事長陳俊裕今批評，教育部是以制度話術模糊責任歸屬。本報資料照片
台北市、桃園市等縣市加碼教師行政獎金，函報教育部核定時，卻被要求重新走法制程序。桃園市教師會理事長陳俊裕今批評，教育部是以制度話術模糊責任歸屬。本報資料照片

教育部去年底增設教師行政獎金，台北市、桃園市等縣市隨後宣布加碼，函報教育部核定時，卻被要求重新走法制程序，影響發放時程。桃園市教師會理事長陳俊裕今批評，教育部此舉是將「常態行政職務」矮化為「短期激勵項目」，不僅無視校園行政人力荒的結構性問題，更是以制度話術模糊責任歸屬，把應由中央處理的修法責任轉嫁地方。

陳俊裕表示，根據現行規定，兼任行政教師每月僅領取1000至2000元獎金，遠低於實際付出的勞務成本。教育部建議地方政府參考「公務人員激勵機制」發放加碼獎金，但行政職務是校務運作的常態性工作，並非臨時性專案任務，若將待遇與激勵措施掛鉤，獎金發放勢必伴隨競爭性考核與名額限制，不僅無助於穩定人力，反而可能造成校園內部對立與標籤化，引發不必要的內耗。

陳俊裕表示，教育部強調激勵措施「未限制發放次數與周期」，卻未同步檢討全國性的公立學校教師獎金發給辦法，實為一種技術性閃躲，制度邏輯自相矛盾。若獎金可以常態性發放，本質上已接近固定待遇，中央應主動鬆綁全國性法規位階，而非要求地方政府套用不適當的人事法規。這種「語言彈性、制度僵化」的做法，形同對地方教育治理的技術性箝制。

陳俊裕表示，目前基層學校普遍面臨「行政大逃亡」，教師兼任行政意願低落已成常態。桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會為此提出三點訴求，包括檢討並提升教師兼任行政的職務加給，建立可持續的薪資待遇結構；明確授權地方政府得依財政狀況，於自治規章中訂定常態性補貼，而非僅限於一次性激勵；以及精簡非必要評鑑與公文，讓行政回歸支援教學的本質。

陳俊裕表示，當前教育現場需要的不是更多名目的小額激勵，而是一個能讓基層教師安心留任行政職的尊嚴環境。若中央持續迴避結構性問題，行政人力的斷層終將導致校務運作失靈。

獎金 教師 地方政府

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