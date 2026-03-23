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70年前故宮文物台灣初登場 這只白螺憑神奇傳說比翠玉白菜還紅

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「右旋白螺」曾用於一七八七年福康安平定台灣林爽文事件，成功保佑清軍渡海平安。圖／故宮提供
「右旋白螺」曾用於一七八七年福康安平定台灣林爽文事件，成功保佑清軍渡海平安。圖／故宮提供

故宮文物首次在台灣展出，地點並非故宮，而是在台中霧峰的北溝陳列室。故宮書畫文獻處助理研究員李泰翰爬梳故宮檔案，研究這場在1957年3月開幕的「故宮文物台灣處女秀」。展品的豪華陣容稱得上空前絕後—翠玉白菜、毛公鼎、清院本清明上河圖、王羲之「快雪時晴帖」、顏真卿「祭侄文稿」、汝窯都在其中。不過，開幕當天貴賓最感興趣的古物並非翠玉白菜或清明上河圖，而是跟林爽文事件有關的「右旋白螺」。

故宮文物在1949年底前分批抵台，初期暫借台中糖廠倉庫貯放，1950年北溝庫房竣工後，移至此地貯放至1965年故宮北院完工。文物移至北溝後，國際人士紛紛要求入庫參觀，造成困擾。為了讓文物有適當陳列空間，由亞洲基金會捐助經費興建180坪的文物陳列室，於1957年3月25日啟用。當時資訊並不流通，主辦單位還在中央日報和新生報刊登廣告，明定普通票五元、軍警學生票三元。

故宮文物在台「初登場」，自然得端出最頂級的夢幻陣容。根據故宮檔案，此次共展出十一類三百零四件，一般人熟知的故宮明星展品如翠玉白菜、毛公鼎，中國歷代一線書畫家范寬、郭熙、沈周、唐寅、王羲之、顏真卿代表作均列名其中。放眼故宮歷年海內外所有展覽，這場展覽文物「含金量」之高絕對是第一名，空前且絕後。難怪當時的文化名人吳新榮在日記中寫下，他去北溝看展覽足足去了四次。而這場展覽實際展期僅19天，便吸引了3萬名購票觀眾。

故宮在台處女秀如此「星光熠熠」，但當時媒體報導，開幕當天最受來賓關注的文物，不是翠玉白菜也非清明上河圖，竟是一只如今沒沒無聞的「右旋白螺」。

「右旋白螺」是乾隆年間製作的藏傳佛教法器，是用於法會中的樂器，據說發出的樂音可以「驅魔滅罪障」。一般自然生長的螺紋自左向右旋轉，但此一法器使用的是自右往左旋轉的「右旋白螺」，相當珍貴。乾隆視右旋螺為祥瑞，認為渡海時若供於船頭，便能風平浪靜。而此法螺曾用於1787年福康安平定台灣林爽文事件，成功保佑清軍渡海平安。報導標題形容此一故宮文物「附著神奇傳說」，還是跟台灣有關的神奇傳說，引發關注。

「右旋白螺」曾用於一七八七年福康安平定台灣林爽文事件，成功保佑清軍渡海平安。圖／故宮提供
「右旋白螺」曾用於一七八七年福康安平定台灣林爽文事件，成功保佑清軍渡海平安。圖／故宮提供

故宮 文物 翠玉白菜

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