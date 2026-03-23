聽新聞
0:00 / 0:00

自發性服務 台新青少年志工菁英獎表揚

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
第廿六屆台新青少年志工菁英獎「親善大使獎」由自學生黃新雅及復興實驗高中黃寶慧獲得。圖／台新青少年基金會提供
第廿六屆台新青少年志工菁英獎「親善大使獎」由自學生黃新雅及復興實驗高中黃寶慧獲得。圖／台新青少年基金會提供

台新青少年基金會廿一日舉辦第廿六屆「台新青少年志工菁英獎」全國表揚典禮，其中傑出志工獎及社團獎代表獲副總統蕭美琴接見，肯定其卓越貢獻。

表揚典禮由台新青少年基金會董事長蔡清祥、中華民國童軍文教基金會董事長王文華致詞勉勵，台新新光金控董事長吳東亮及新光人壽董事長魏寶生也受邀頒獎。最後由教育部青年發展署署長陳雪玉和衛生福利部主任秘書劉玉娟揭曉榮譽獎項「親善大使獎」及「全國菁英獎」得主，「親善大使獎」由自學生黃新雅及復興實驗高中黃寶慧獲得。

本屆全台計一八三○件服務事蹟報名，台新青少年基金會董事長蔡清祥指出，本屆得主中，許多人從受助者轉為主動付出的領導者，傳承志工服務精神。

童軍文教基金會董事長王文華表示，青少年志工自發性的服務與童軍的奉獻理念相同。青年發展署署長陳雪玉也肯定獎項為青少年「勇敢追夢並實踐」的平台。衛福部主秘劉玉娟則深受同學分享的服務事蹟感動。

「親善大使獎」黃新雅長期照護零至二歲具藥毒癮或愛滋嬰幼兒，更研讀理論應用於服務中。

黃寶慧因見證弟弟在美國透過早期聽篩重拾溝通能力，發現台灣青少年聽篩制度缺口，進而創立組織並向公部門立法遊說。

第廿六屆「台新青少年志工菁英獎」長期獲政府各部會肯定，舉辦年度表揚典禮及三天兩夜交流活動，得獎名單已公告，詳情請參考官網。

吳東亮 王文華 董事長 台新新光金控 蔡清祥 志工 社團 蕭美琴 愛滋

延伸閱讀

第26屆「台新青少年志工菁英獎」得主揭曉 自學生獲親善大使獎

賴總統出席全國童軍節大會 承諾鼎力協助2029年世界羅浮大會在台舉辦

總統：力助2029世界羅浮大會 讓童軍成外交軟實力

棒球／謝國城盃少棒22日開打 拚前進威廉波特資格

相關新聞

自發性服務 台新青少年志工菁英獎表揚

台新青少年基金會廿一日舉辦第廿六屆「台新青少年志工菁英獎」全國表揚典禮，其中傑出志工獎及社團獎代表獲副總統蕭美琴接見，肯定其卓越貢獻。

第26屆「台新青少年志工菁英獎」得主揭曉 自學生獲親善大使獎

台新青少年基金會21日舉辦第26屆「台新青少年志工菁英獎」全國表揚典禮，其中傑出志工獎及社團獎代表獲副總統蕭美琴接見，肯定其卓越貢獻。典禮邀請第22屆新光街舞大賽U18組冠軍「動動手動動腳」開場，現場由台新青少年基金會董事長蔡清祥、中華民國童軍文教基金會董事長王文華致詞勉勵，台新新光金控董事長吳東亮及新光人壽董事長魏寶生也受邀頒發獎項。最後由教育部青年發展署署長陳雪玉和衛生福利部主任秘書劉玉娟揭曉志工榮譽獎項「親善大使獎」及「全國菁英獎」得主，其中「親善大使獎」由自學生黃新雅及復興實驗高中黃寶慧獲得。

德國幼教／吃飯上課都自己選 德國養出自信表達的大人

小朋友吵架，台灣的幼教老師必定馬上制止，在德國，幼教老師不急著介入，而是退一步觀察來龍去脈，引導小朋友跟對方溝通找出好的解決方式，且孩子可以自主決定是否參與活動、吃不吃飯。曾在漢堡任教近10年的台灣幼教老師觀察，德國把孩子當成有權利的人，與台灣幼兒園教育文化差異極大，卻能養出一個自信表達的大人。

校園新鮮事／宏仁學生 從桌遊學情緒管理

嘉義市私立宏仁中學校長吳芝儀去年上任後，以綜合活動領域教師劉宗騰研發的桌遊「SEL覺醒之旅」，導入以遊戲為核心的教育課程。寒假舉辦營隊，透過任務挑戰與合作解謎，帶學生在遊戲中認識情緒，學會更理解他人。

信誼兒童動畫獎揭曉！印度動畫首奪首獎 台灣小學生以AI展現生態關懷

第17屆「信誼兒童動畫獎」今（21日）正式揭曉獲獎名單，這項自2009年創辦至今的盛事，已成為全球觀察兒童動畫趨勢的重要窗口。今年專業組首獎由印度作品《聽羊毛在唱歌（Desi Oon）》奪得，不僅創下該國首度獲獎紀錄，更以真實羊毛製作的停格動畫融合印度民謠驚豔評審；而台灣兒童創作組則展現強大數位敘事力，由結合AI科技與環境議題的《啾啾翻譯機》，以及探討自我接納的《小雨滴的旅行》雙雙榮獲特優肯定。

教師退場／轉行養豬變網紅 資深師：至少豬不會投訴我

一名任教18年的資深國中教師，放棄近9萬元月薪，轉身投入養豬產業，每天忙著為母豬接生，並經營粉專分享養豬日常，吸引逾11萬人追蹤成為「養豬界網紅」，她說，這個粉專是她延續「教師魂」的另一個舞台，每天回覆網友留言，就像以前改聯絡簿一樣，生活規律了，而且「至少豬不會投訴我」，她的一句玩笑話，卻道出教學現場難以承受之重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。