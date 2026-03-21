聽新聞
0:00 / 0:00

校園新鮮事／宏仁學生 從桌遊學情緒管理

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市私立宏仁中學課程革新，由綜合活動領域教師劉宗騰針對青少年喜愛的桌遊，設計出「SEL覺醒之旅」，校方寒假舉辦主題營隊。圖／宏仁中學提供
嘉義市私立宏仁中學課程革新，由綜合活動領域教師劉宗騰針對青少年喜愛的桌遊，設計出「SEL覺醒之旅」，校方寒假舉辦主題營隊。圖／宏仁中學提供

嘉義市私立宏仁中學校長吳芝儀去年上任後，以綜合活動領域教師劉宗騰研發的桌遊「SEL覺醒之旅」，導入以遊戲為核心的教育課程。寒假舉辦營隊，透過任務挑戰與合作解謎，帶學生在遊戲中認識情緒，學會更理解他人。

「SEL覺醒之旅」以象徵自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧與負責任決定等五大核心能力作為遊戲版圖，學生闖關抽題目卡討論情緒經驗，在安全情境中，預演真實的人生，參與的學生在遊戲中體驗衝突與選擇，練習更成熟的人際應對方式。

學生分享指出，原本以為情緒是負擔，透過活動才發現是「提醒」與「訊號」。有同學說，現在遇到衝突會先穩住情緒，思考之後再做回應，結果相互間的關係出現不同結果。教師觀察發現，學生學會從急於表達，轉為願意傾聽和討論。

宏仁中學營隊涵蓋社群互動、愛情與家庭三大主題，Emoji大師課程告訴學生，即使數位溝通也需要情緒素養。愛情的模樣與選擇課程，透過愛情三角理論，引導學生思考情侶關係中的親密與承諾；家庭水族館課程，帶學生自省與家人的心理距離和情感的表達模式。校長吳芝儀說，教育性桌遊貼近真實情境互動，引導學生探索情緒與人際議題，是寓教於樂的有效策略。

情緒 學生 營隊 嘉義 桌遊

延伸閱讀

丹鳳高中與善科基金會二度合作 推動AI×永續跨域課程 培養未來解題人才

黎明中學繁星成績亮眼　學生多元展能點亮未來

雙溪區上林國小AI敘事課程 學生用影像說校園故事

閱讀相陪 學習路 有夢想

相關新聞

校園新鮮事／宏仁學生 從桌遊學情緒管理

嘉義市私立宏仁中學校長吳芝儀去年上任後，以綜合活動領域教師劉宗騰研發的桌遊「SEL覺醒之旅」，導入以遊戲為核心的教育課程。寒假舉辦營隊，透過任務挑戰與合作解謎，帶學生在遊戲中認識情緒，學會更理解他人。

信誼兒童動畫獎揭曉！印度動畫首奪首獎 台灣小學生以AI展現生態關懷

第17屆「信誼兒童動畫獎」今（21日）正式揭曉獲獎名單，這項自2009年創辦至今的盛事，已成為全球觀察兒童動畫趨勢的重要窗口。今年專業組首獎由印度作品《聽羊毛在唱歌（Desi Oon）》奪得，不僅創下該國首度獲獎紀錄，更以真實羊毛製作的停格動畫融合印度民謠驚豔評審；而台灣兒童創作組則展現強大數位敘事力，由結合AI科技與環境議題的《啾啾翻譯機》，以及探討自我接納的《小雨滴的旅行》雙雙榮獲特優肯定。

教師退場／轉行養豬變網紅 資深師：至少豬不會投訴我

一名任教18年的資深國中教師，放棄近9萬元月薪，轉身投入養豬產業，每天忙著為母豬接生，並經營粉專分享養豬日常，吸引逾11萬人追蹤成為「養豬界網紅」，她說，這個粉專是她延續「教師魂」的另一個舞台，每天回覆網友留言，就像以前改聯絡簿一樣，生活規律了，而且「至少豬不會投訴我」，她的一句玩笑話，卻道出教學現場難以承受之重。

退休潮推高校長缺口 學者建議薪資差異化加給、專業認證

教育界人力吃緊日益嚴重，其中每年退休人數持續增加，也讓國中小校長錄取率大幅提高。學者認為，校長荒根本解方在於重新建立社會對校長的尊重、支持與信任，並重塑校長專業工作的尊榮感；也建議建立全國性的「中小學校長專業標準」，明確界定校長應具備的核心素養，確保校園領導者素質。

中華男拔河世錦賽6金總教練 陳建文也是海洋獨木舟冒險家

帶領中華男子拔河代表隊征戰「2026室內拔河世界錦標賽」拿下六項量級金牌的總教練陳建文，是國立台灣海洋大學共同教育中心體育教育組副教授，多年來陳建文擔任教練率代表隊戰果輝煌，共已獲得世錦賽16面金牌，他曾以獨木舟橫渡黑潮從台灣划向石垣島，還是台灣少數的海洋獨木舟冒險家。

新北稽查學幼童車 攔檢5車抓到1逾十年車違規載學生

為強化學幼童接送安全管理，新北市教育局於19日會同台北區監理所及新北市警察局，前往中和區自強國小周邊稽查學幼童車，現場共攔檢5輛學幼童接送車輛，其中1輛補習班車輛違規，使用未核備且車齡逾法定年限車輛載運學生。將依照交通車管理辦法相關規定裁罰，並持續追蹤後續改善情形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。