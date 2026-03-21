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校園新鮮事／宏仁學生 從桌遊學情緒管理
嘉義市私立宏仁中學校長吳芝儀去年上任後，以綜合活動領域教師劉宗騰研發的桌遊「SEL覺醒之旅」，導入以遊戲為核心的教育課程。寒假舉辦營隊，透過任務挑戰與合作解謎，帶學生在遊戲中認識情緒，學會更理解他人。
「SEL覺醒之旅」以象徵自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧與負責任決定等五大核心能力作為遊戲版圖，學生闖關抽題目卡討論情緒經驗，在安全情境中，預演真實的人生，參與的學生在遊戲中體驗衝突與選擇，練習更成熟的人際應對方式。
學生分享指出，原本以為情緒是負擔，透過活動才發現是「提醒」與「訊號」。有同學說，現在遇到衝突會先穩住情緒，思考之後再做回應，結果相互間的關係出現不同結果。教師觀察發現，學生學會從急於表達，轉為願意傾聽和討論。
宏仁中學營隊涵蓋社群互動、愛情與家庭三大主題，Emoji大師課程告訴學生，即使數位溝通也需要情緒素養。愛情的模樣與選擇課程，透過愛情三角理論，引導學生思考情侶關係中的親密與承諾；家庭水族館課程，帶學生自省與家人的心理距離和情感的表達模式。校長吳芝儀說，教育性桌遊貼近真實情境互動，引導學生探索情緒與人際議題，是寓教於樂的有效策略。
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