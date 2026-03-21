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信誼兒童動畫獎揭曉！印度動畫首奪首獎 台灣小學生以AI展現生態關懷

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
第17屆信誼兒童動畫獎，教育部次長劉國偉（後右4）、信誼基金會董事長張杏如（後幼3）與兒童組特優作品《啾啾翻譯機》、《小雨滴的旅行》小朋友和指導老師合影。圖／信誼基金會提供
第17屆信誼兒童動畫獎，教育部次長劉國偉（後右4）、信誼基金會董事長張杏如（後幼3）與兒童組特優作品《啾啾翻譯機》、《小雨滴的旅行》小朋友和指導老師合影。圖／信誼基金會提供

第17屆「信誼兒童動畫獎」今（21日）正式揭曉獲獎名單，這項自2009年創辦至今的盛事，已成為全球觀察兒童動畫趨勢的重要窗口。今年專業組首獎由印度作品《聽羊毛在唱歌（Desi Oon）》奪得，不僅創下該國首度獲獎紀錄，更以真實羊毛製作的停格動畫融合印度民謠驚豔評審；而台灣兒童創作組則展現強大數位敘事力，由結合AI科技與環境議題的《啾啾翻譯機》，以及探討自我接納的《小雨滴的旅行》雙雙榮獲特優肯定。

信誼基金會營運長廖瑞文表示，今年專業組參賽件數再創新高，共收到來自全球102個國家、高達1,618件作品。獲得首獎的印度導演Suresh Eriyat，透過《聽羊毛在唱歌》融合印度民謠，細膩描繪時代變遷下的土地情感。專業組兩部佳作分別是英國作品《棕熊佛伊泰克（A Bear Named Wojtek）》及法國作品《芮文上學去（REVEN）》。前者改編自二次世界大戰波蘭士兵與棕熊之間的真實故事，也同時獲得兒童票選人氣獎；後者則以細膩筆觸描述因外貌差異導致的成長困境。

在邁入第七年的兒童創作組方面，信誼基金會董事長張杏如強調，這項徵獎的核心是鼓勵孩子從生活中找尋題材，並在製作過程中培養團隊合作、生活感受力及動畫觀念，「這些都是現代孩子必須具備的素養。」今年共有130件作品參賽，吸引全台逾500位孩童參與。榮獲特優的國立台北教育大學附設實驗小學作品《啾啾翻譯機》，描述主角利用AI翻譯鳥語，內容從原本的科技幻想，一路延伸至生態關懷；木子禾親子共學團體的《小雨滴的旅行》，則將「接納自我」的抽象概念轉化為動人故事，展現孩子純真卻深邃的視角。

在三部優選作品當中，國北教大實小的《SUPER DAD》以孩子視角幽默對比消防員父親的英雄形象與家庭生活；台中偏鄉龍港國小的《放鴿子》，則透過女兒對父親養鴿日常的提問，表達對父愛的在乎與不安；阿尼瑪動畫工作室的《一起拍動畫》將動畫製作的過程轉化為故事，呈現出幕後世界的創作樂趣。

個人表現部分則以來自台中偏鄉龍港國小的洪晟翔最為出色，他耗時兩年記錄全家照顧紅鳩幼鳥的《阿肥救助記》，以真摯動人的生命故事奪得佳作，展現出跨越資源限制的創作潛能與生命熱情。

第17屆信誼兒童動畫獎兒童組特優《小雨滴的旅行》，拼貼與手繪的童趣風格展示出鮮明的視覺感。圖／信誼基金會提供
第17屆信誼兒童動畫獎兒童組特優《小雨滴的旅行》，拼貼與手繪的童趣風格展示出鮮明的視覺感。圖／信誼基金會提供

信誼基金會董事長張杏如。圖／信誼基金會提供
信誼基金會董事長張杏如。圖／信誼基金會提供

台中龍港國小洪晟翔。圖／信誼基金會提供
台中龍港國小洪晟翔。圖／信誼基金會提供

第17屆信誼兒童動畫獎兒童組特優《啾啾翻譯機》，以童趣結合AI搭建人與自然溝通的橋樑。圖／信誼基金會提供
第17屆信誼兒童動畫獎兒童組特優《啾啾翻譯機》，以童趣結合AI搭建人與自然溝通的橋樑。圖／信誼基金會提供

第17屆信誼兒童動畫獎揭曉，教育部次長劉國偉、信誼基金會董事長張杏如與兒童創作組逾百名得獎團隊的大小朋友合影。圖／信誼基金會提供
第17屆信誼兒童動畫獎揭曉，教育部次長劉國偉、信誼基金會董事長張杏如與兒童創作組逾百名得獎團隊的大小朋友合影。圖／信誼基金會提供

印度 動畫 張杏如

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