信誼兒童動畫獎揭曉！印度動畫首奪首獎 台灣小學生以AI展現生態關懷
第17屆「信誼兒童動畫獎」今（21日）正式揭曉獲獎名單，這項自2009年創辦至今的盛事，已成為全球觀察兒童動畫趨勢的重要窗口。今年專業組首獎由印度作品《聽羊毛在唱歌（Desi Oon）》奪得，不僅創下該國首度獲獎紀錄，更以真實羊毛製作的停格動畫融合印度民謠驚豔評審；而台灣兒童創作組則展現強大數位敘事力，由結合AI科技與環境議題的《啾啾翻譯機》，以及探討自我接納的《小雨滴的旅行》雙雙榮獲特優肯定。
信誼基金會營運長廖瑞文表示，今年專業組參賽件數再創新高，共收到來自全球102個國家、高達1,618件作品。獲得首獎的印度導演Suresh Eriyat，透過《聽羊毛在唱歌》融合印度民謠，細膩描繪時代變遷下的土地情感。專業組兩部佳作分別是英國作品《棕熊佛伊泰克（A Bear Named Wojtek）》及法國作品《芮文上學去（REVEN）》。前者改編自二次世界大戰波蘭士兵與棕熊之間的真實故事，也同時獲得兒童票選人氣獎；後者則以細膩筆觸描述因外貌差異導致的成長困境。
在邁入第七年的兒童創作組方面，信誼基金會董事長張杏如強調，這項徵獎的核心是鼓勵孩子從生活中找尋題材，並在製作過程中培養團隊合作、生活感受力及動畫觀念，「這些都是現代孩子必須具備的素養。」今年共有130件作品參賽，吸引全台逾500位孩童參與。榮獲特優的國立台北教育大學附設實驗小學作品《啾啾翻譯機》，描述主角利用AI翻譯鳥語，內容從原本的科技幻想，一路延伸至生態關懷；木子禾親子共學團體的《小雨滴的旅行》，則將「接納自我」的抽象概念轉化為動人故事，展現孩子純真卻深邃的視角。
在三部優選作品當中，國北教大實小的《SUPER DAD》以孩子視角幽默對比消防員父親的英雄形象與家庭生活；台中偏鄉龍港國小的《放鴿子》，則透過女兒對父親養鴿日常的提問，表達對父愛的在乎與不安；阿尼瑪動畫工作室的《一起拍動畫》將動畫製作的過程轉化為故事，呈現出幕後世界的創作樂趣。
個人表現部分則以來自台中偏鄉龍港國小的洪晟翔最為出色，他耗時兩年記錄全家照顧紅鳩幼鳥的《阿肥救助記》，以真摯動人的生命故事奪得佳作，展現出跨越資源限制的創作潛能與生命熱情。
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