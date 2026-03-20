退休潮推高校長缺口 學者建議薪資差異化加給、專業認證

教育界人力吃緊日益嚴重，其中每年退休人數持續增加，也讓國中小校長錄取率大幅提高。學者認為，校長荒根本解方在於重新建立社會對校長的尊重、支持與信任，並重塑校長專業工作的尊榮感；也建議建立全國性的「中小學校長專業標準」，明確界定校長應具備的核心素養，確保校園領導者素質。

彰化縣教師會與教師工會理事長陳時文表示，考校長意願低落的主因仍是教育環境未見明顯改善。過去教師會與校長在部分議題上較容易產生衝突，但近年也逐漸看見校長在學校經營與行政管理上的困境，因此在部分制度議題上轉而與校長合作爭取。

他也觀察到，近年考上校長者年齡層偏高，加上培訓與候用時間，可能上任後僅能任滿一屆便接近退休，反而年輕主任報考校長的企圖心逐漸降低。

彰師大教研所教授王智弘指出，校長錄取率變高，實際反映的是教育體系人力供需失衡，更顯示教育治理權力結構失衡、薪資誘因不足、專業發展機制不健全與行政負擔過重等結構性問題。

在教育環境未能立即改善之際，王智弘建議地方政府檢視並刪減下達學校的各項非教育核心業務，並建立多元化像是第二專長、跨域的遴選機制；另教育主管機關支持地方建立「差異化校長加給」，像是大校校長因管理複雜度高，加發管理加給；偏鄉校長應給予偏遠地區加給及住房補貼，同時應提高整體學校行政主管加給，拉大組長、主任與導師加給的差距，使行政工作有合理的薪資誘因。

王智弘也指出，國際上已有成熟制度可供借鏡，例如美國建立校長專業證照制度，英國則設有國家校長專業資格制度，透過明確的能力指標與認證體系培育學校領導人才；建議國內也推動中小學校長專業標準，明確定義校長核心素養，將培育、甄選、認證與持續專業發展形成完整鏈條，讓校長職務不僅是行政職位，也具專業認證價值。