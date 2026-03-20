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中華男拔河世錦賽6金總教練 陳建文也是海洋獨木舟冒險家

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
陳建文副教授擔任中華男子拔河代表隊總教練。圖／中華民國拔河協會提供
陳建文副教授擔任中華男子拔河代表隊總教練。圖／中華民國拔河協會提供

帶領中華男子拔河代表隊征戰「2026室內拔河世界錦標賽」拿下六項量級金牌的總教練陳建文，是國立台灣海洋大學共同教育中心體育教育組副教授，多年來陳建文擔任教練率代表隊戰果輝煌，共已獲得世錦賽16面金牌，他曾以獨木舟橫渡黑潮從台灣划向石垣島，還是台灣少數的海洋獨木舟冒險家。

中華男子拔河代表隊日前在「2026室內拔河世界錦標賽」，一舉奪得男子680、640、600、U23、男女混合及U23混合等共六項量級金牌，創下我國史上單屆男子組最高金牌紀錄。總教練陳建文展現在國際賽場上的領導能力，也證明海大體育師資的國際級專業水準。

陳建文自2009年起長期深耕國家隊訓練，2014年到海大，共已帶領拔河國家隊獲得世錦賽16面金牌，他將帶領國家隊的嚴謹導入訓練、教學與研究，曾帶領海大馬來西亞僑生拔河隊取得全國冠軍，也協助海大校壘獲得全國大專盃亞軍，運用國家隊肌力訓練與體重管理的經驗開設健美塑身、潛水及獨木舟等體育課程。

陳建文還是亞洲首位獲得ACA海洋獨木舟第五級教練認證的專家，曾以獨木舟挑戰橫渡黑潮從台灣划向石垣島、完成單人挑戰黑水溝及北方三島等艱鉅的海洋獨木舟探險，是台灣少數的海洋獨木舟冒險家。

「獨木舟就是親近海洋最直接的工具。」陳建文說，他透過實際的身體實踐，探索及感受台灣海洋之美，要克服一次又一次的困難和挑戰。

為落實海洋教育，陳建文將獨木舟課程移至校外真實開放海域，曾帶領海大學生挑戰北方三島、黑水溝、蘭嶼至綠島及阿拉斯加等極限航程。

陳建文表示，他想傳遞給海大學生的並非單純的競技成就，而是透過長期在海上航行與海洋互動，了解自己與海洋的關係，進而深化對台灣土地的認同感。

陳建文副教授是亞洲首位獲得ACA海洋獨木舟第五級教練認證的海洋獨木舟冒險家。圖／國立台灣海洋大學提供
陳建文副教授是亞洲首位獲得ACA海洋獨木舟第五級教練認證的海洋獨木舟冒險家。圖／國立台灣海洋大學提供

海大金牌教練陳建文以系統化教學深化學子海洋連結。圖／國立台灣海洋大學提供
海大金牌教練陳建文以系統化教學深化學子海洋連結。圖／國立台灣海洋大學提供

陳建文副教授的體育專長跨度很廣，還是海洋獨木舟冒險家。圖／國立台灣海洋大學提供
陳建文副教授的體育專長跨度很廣，還是海洋獨木舟冒險家。圖／國立台灣海洋大學提供

阿拉斯加 國家隊 金牌

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