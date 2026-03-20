新北稽查學幼童車 攔檢5車抓到1逾十年車違規載學生

為強化學幼童接送安全管理，新北市教育局於19日會同台北區監理所及新北市警察局，前往中和區自強國小周邊稽查學幼童車，現場共攔檢5輛學幼童接送車輛，其中1輛補習班車輛違規，使用未核備且車齡逾法定年限車輛載運學生。將依照交通車管理辦法相關規定裁罰，並持續追蹤後續改善情形。

教育局統計，2025年1月1日至12月31日止，新北市辦理學幼童車動靜態稽查共計1498次，其中查獲違規幼童專用車34輛及補習班或課後照顧中心車輛32輛。

幼童專用車違規樣態包含行車記錄器未保存2個月19輛、車齡逾十年1輛、隨車人員或駕駛未核備5輛、未配置隨車人員1輛、未有逃生安全演練紀錄1輛、載運對象不符2輛、3輛幼兒園未經本府核准使用幼童專用車載運幼兒，以及2輛滅火器過期等情形，皆已依法裁罰；補習班或課後照顧中心車輛違規樣態則包含未核備車輛22輛、超載2輛、車齡逾十年6輛、駕駛資格不符1輛、未配置隨車人員1輛等，均已完成糾正或依法裁罰。

教育局表示，新北市長期建立學幼童車安全督導機制，由聯合稽查小組每週安排1至2次動態稽查，並針對車輛數量較多或違規率較高的地區，於開學初或學期末加派人力加強查察。除制度化稽查外，也與警察局合作，在學生上、放學時段針對違規熱點加強稽查，並持續追蹤違規車輛及辦理複查，透過跨局處聯合執法與機動稽查並行，提升整體通學安全管理效能。

教育局強調，學幼童接送安全是守護學生安心就學的重要環節，將持續落實不定期臨檢與聯合稽查機制，並提醒業者務必強化車輛安全管理與人員資格查核；也呼籲家長共同關心孩子搭乘車輛的安全狀況。

為強化學幼童接送安全管理，新北市教育局於19日會同台北區監理所及新北市警察局，前往中和區自強國小周邊稽查學幼童車。圖／新北市教育局提供