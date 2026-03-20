全國分區技能競賽 23日熱烈登場

我國選手於「2025亞洲技能競賽」(WorldSkills Asia Taipei 2025)勇奪團體冠軍後，一年一度廣受技職領域矚目的「第56屆全國技能競賽分區技能競賽」將於23日(青少年組)及26日(青年組)熱鬧登場，全國分北、中、南3區共20個競賽場地同時舉行。

此屆競賽緊接在2025亞洲技能競賽圓滿落幕後舉行，不僅是全國技職好手展現精湛技能的舞台，更是我國技職接軌國際，邁向產業結合與企業參與的全新里程碑。

為鼓勵青年朋友參與技能學習並發揮專業長才，勞動部每年均辦理一系列技能競賽，我國技職實力甫於2025年12月結束的「2025亞洲技能競賽」中大放異彩，我國選手勇奪22金、9銀、5銅及2優勝，最終在激烈的競爭中脫穎而出，勇奪團體總成績第一名。

延續亞洲賽的奪冠氣勢，此屆分區技能競賽青年組共辦理55個職類，吸引了2,967位青年朋友熱情報名。

此外，為推動技能向下扎根政策，鼓勵青少年提早探索職業興趣，自109年開始辦理青少年組分區技能競賽，辦理職類及參加人數逐年成長，今年共辦理13個職類成賽，報名人數也達到570人，顯示技能向下扎根已見成效。

此屆分區技能競賽青年組及青少年組參賽選手共計3,537人，來自全國各地身懷絕技的青少年及青年朋友，將於北、中、南分區技能競賽展現精湛的技藝。

另外，此屆賽事也與產業結合，獲得多家國內企業持續大力支持，提供競賽所需的設備、材料及工具，讓企業透過贊助賽事，建立與頂尖技術人才的溝通管道，實現技能競賽與產業合作的無縫銜接，而參與贊助之廠商可取得贊助證明，享有賦稅減免，共同提升社會形象。

分區技能競賽不僅是全國技能競賽的初賽，更是成為國手的前哨戰，各區各職類獲得前5名優勝選手，將推薦參加全國技能競賽，爭取更高榮譽，未來更有機會參加國手選拔，代表國家出國比賽，揚威國際。

第56屆全國技能競賽將在7月29日至8月2日於台北南港展覽館集中辦理，屆時歡迎民眾至現場參觀，共同為技能好手們加油打氣。