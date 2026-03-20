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南投偏鄉教育界人力荒！多校主任代理校長 家長憂影響教學

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
校長出缺補不齊，南投山區學校陷長期代理困境。圖／南投縣政府提供
校長出缺補不齊，南投山區學校陷長期代理困境。圖／南投縣政府提供

教育界人事意動，每年都有校長退休或屆滿調任，相當正常，但南投縣仁愛、信義、魚池、竹山等偏遠地區學校卻面臨「校長人力荒」，有些學校甚至從前年起就是，且大部分由主任代理校長，地方憂心影響教學，盼縣府能盡快派任新校長。

據了解，南投全縣13鄉鎮，以仁愛鄉最慘，全鄉15所小學，親愛、法治、力行、發祥、萬豐等5校沒遞補新校長，占了三分之一，全由主任代理校長，甚至有主任從前年就開始代理，一代就是2年多，忙教學、管學生、顧校務等蠟燭多頭燒。

無獨有偶，同為原鄉的信義，14所小學則有3名代理校長；地處偏遠或城郊的魚池、竹山、國姓也有類似狀況，大部分也是由主任代理校長，但主任忙教學、管行政又要緊盯校務，不少家長憂心影響學校整體發展運作，盼縣府快派新校長。

「少了一校之長，群龍無首。」仁愛鄉內部落家長說，校長就是掌管學校發展的舵手，沒有校長，家長當然孩子的受教權受影響，畢竟代理校長能爭取的資源相對有限，更擔心一直不派正式校長，是不是有併校考量，讓家長和學生無法安心。

仁愛鄉長江子信也相當擔憂，他表示，偏鄉學校招生不易，縣府又遲未派任正式校長，家長和學生對教學難免產生疑慮，很可能間接造成學生流失，改往平地學校就讀，除了嚴重衝擊小校生存，原鄉部落傳統文化也可能因此產生斷層。

親愛國小總務主任兼代理校長沈峰吉說，原鄉學校會依循部落傳統規畫織布、狩獵等課程，讓傳統文化得以向下扎根，若因沒有正式校長，導致家長把孩子送下山到外地就學，恐對部落文化傳承造成深遠影響。

縣府教育處表示，代理校長僅是短期過渡現象，今年已有15名候用校長，目前已在府內實習，預計8月1日也就是下學年會透過校長遴派程序，盡速協助偏鄉學校補實派任正式校長，確保學生受教權，幫助主任減壓，以維護校務正常運作。

傳統文化 南投 主任

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