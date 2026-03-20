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影／教師行政負擔大 全教總喊話：劃清邊界、設專職人力
全國教師工會總聯合會今天舉行記者會，批評教育部多年來反覆舉辦「行政減量」座談卻未見成效，教師行政負擔反而增加，要求政府推動校務結構轉型、劃清業務邊界並設置專職行政人力，讓教師回歸教學本務。
全國教師工會總聯合會理事長侯俊良、全教總專業發展中心執行長葉明政、台中市教師職業工會理事長張永青及彰化縣教師職業工會理事長陳時文，上午在台大校友會館舉行「不要『座談大戲』要『結構轉型』」記者會，訴求劃分校務邊界、落實行政專職，終結行政減量流於形式的現象，並高喊「要邊界、要專職，不要公關大戲！」口號。
教育部預計下周起再度辦理「行政減量」分區座談，盼針對學校行政業務過重問題蒐集意見。全教總則指出，過去多次召開相關座談會，但行政負擔不減反增，顯示問題並非溝通不足，而是缺乏制度改革與明確分工。
侯俊良呼籲教育部「直球對決」，在座談會中清楚說明哪些業務不應由學校承擔、哪些事項不應由教師處理，建立明確的學校業務邊界，並配置專職行政人力承接庶務工作，讓教師從繁瑣行政雜務中抽離，回歸教學專業，才是落實行政減量的根本之道。
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