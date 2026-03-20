影／教師行政負擔大 全教總喊話：劃清邊界、設專職人力

「再不走，下一個跳下去的可能會是我。」一名偏鄉任教多年的導師，在身心崩潰邊緣選擇離職；另一名任教20年的資深教師，寧可放棄500萬元退休金，也要換取賞櫻賞楓與心靈自由。她們都是校內公認的好老師，為何選擇了「裸辭」，結束長年的教學生涯？ ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

2026-03-20 07:30