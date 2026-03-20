行政減量喊多年…教師團體批根本沒改！受夠這款「外掛任務」

教師團體長期呼籲行政減量，但目前各種競賽、海報徵件、宣導仍充斥教師的教學中，多數教師感嘆已經侵蝕教學品質，有教師也觀察到，現在連校長都有轉往小校的趨勢，甚至回歸教職。全教總今天召開記者會表示，行政減量喊了多年卻日趨惡化，呼籲教育部落實行政減量，要有推動結構改革的勇氣，別再讓基層受難。

台中市教師職業工會理事長張永青表示，基層學校長期淪為各行政機關的政策提款機，內政、環境、衛福等部會常憑一紙公文，假借「政策宣導」或「教育意義」之名，強加各種臨時性且具強制性的競賽、海報徵件或宣導任務。這些外掛任務缺乏教育專業評估，不僅粗暴打亂既定課程計畫，更逼迫教師在備課之餘，還得先行消化政令以應對學生與家長的詢問，實質侵蝕教學品質。

彰化縣教師職業工會理事長陳時文說，學校行政人力編制長期嚴重不足，教育部卻始終視而不見，導致校內專業分工逐漸被破壞。另一方面，政府長期漠視基層行政壓力，也未調整合理的職務加給，不僅難以留住人才，更引發嚴重的「行政大逃亡」。如今不少學校頻頻陷入「找不到人接行政」或「每年都換新人」的惡性循環，校務經驗無法累積傳承，業務熟悉度也始終無法提升。

陳時文表示，他每次回到學校，幾乎每一位行政人員都會向他反映，希望工會協助處理行政量膨脹的問題。他觀察，從自己開始教書至今，教育處與學校端的業務量一路增加，但這些新增業務下放到學校後，校內行政能量卻沒有跟著提升，甚至連部分專職行政人力都是遇缺不補，情況相當嚴重。

他進一步指出，這波行政壓力已經不只影響主任、組長等行政職務，連校長也開始出現異動趨勢。根據近期觀察，已有校長傾向轉往規模較小的學校，甚至也聽聞部分校長萌生回歸教職的念頭，顯示行政重擔有多難以承受。

全教總理事長侯俊良也舉例，現場教師要兼任午餐祕書，還得處理「班班喝鮮乳」、「班班吃魚」等政策配套，甚至學校水管、操場、桌椅等設施問題也都常落到教師肩上。他質疑，這些工作真的屬於教師的專業嗎？教師本就該將心力放在教學與學生輔導，而不是被各種庶務與行政雜事淹沒，因此補足專職人員，才是根本解方。

侯俊良呼籲，教育部應在下周即將展開的座談會中清楚說明，究竟哪些事情不該由學校承擔、哪些工作不該交由教師負責。唯有建立明確的學校業務邊界，並配置足夠的專職行政人力承接庶務，才能真正讓教師從繁瑣行政中抽離，回到專業教學現場，落實多年來口號不斷卻始終未竟的行政減量。

全教總今天召開記者會表示，行政減量喊了多年卻日趨惡化，呼籲教育部落實行政減量，要有推動結構改革的勇氣，別再讓基層受難。記者董俞佳／攝影