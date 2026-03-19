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梁實秋文學獎頒獎 林禹瑄奪散文大師獎、鄧鴻樹獲翻譯大師獎

聯合報／ 記者李芯／即時報導
第38屆師大梁實秋文學大師獎今日在國立台灣師範大學國際會議廳舉行頒獎典禮。圖／台師大提供
第38屆師大梁實秋文學大師獎今日在國立台灣師範大學國際會議廳舉行頒獎典禮。圖／台師大提供

第38屆師大梁實秋文學大師獎今日在台師大學國際會議廳舉行頒獎典禮，旅居比利時的青年作家林禹瑄憑藉《夢遊的犀牛》奪「散文大師獎」首獎；台東大學副教授鄧鴻樹則以譯作《吉姆爺：一段軼事》獲頒「翻譯大師獎」首獎殊榮。台師大指出，此次優選獎項亦頒發給文壇及譯界中堅，表揚其於文學創作與翻譯領域的卓越成就。

台師大文學院院長須文蔚表示，「師大梁實秋文學大師獎」設立的初衷，是為了紀念在台師大英語系深耕多年的文學院前院長、對翻譯與散文貢獻卓著的梁實秋先生。自1988年首屆舉辦以來，該獎項迄今已走過38載，儼然成為全球華文出版界的指標性獎項。此獎項的辦理不僅鼓勵創作風氣，更肩負推廣優秀華文書籍、深化大眾閱讀文化的使命。

台師大指出，今年度共有84部作品報名角逐，創歷年新高。經來自台灣、香港、新加坡及美國等地的專家學者所組成的評審團細心討論與評選，共遴選出10部優秀作品，並由林禹瑄及鄧鴻樹分別榮獲散文大師獎與翻譯大師獎的最高殊榮。

評審宇文正表示，林禹瑄身處80末至90後出生的世代，他們對於世界、人類、異文化有著強烈的好奇、用功，親身投入。他們是這個世界的背包客，慣於行走，慣於離別與相遇，大腦儲存多種語言，隨時迎向種種的文化衝擊。

評審梁孫傑認為，鄧鴻樹在處理《吉姆爺》時，對歧視語、外來語與航海等專業用語的選擇，乃至標點符號的配置，皆力求回應原文的寫實敘述、發展節奏與語氣層次，而非僅僅追求表面的通順，因此整體譯筆顯得穩健而富有張力。鄧鴻樹的譯作忠實呈現出康拉德語言中的距離感與陌生感，使華文讀者感受到原文敘事的情感氛圍，因此奪得本屆翻譯大獎。

台師大表示，翻譯大師獎優選得主李珮華、林熙強、張茂芸及閻紀宇，也皆為在翻譯界筆耕多年的名家，無論是對於譯作節奏的掌控，或是翻譯語言的流暢度，均獲得評審的高度讚賞，其翻譯作品不僅在專業領域內獲得認可，也為華文世界的讀者打開一扇通往世界文學的窗，得以持續地與世界對話。

台師大 宇文正

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