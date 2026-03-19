梁實秋文學獎頒獎 林禹瑄奪散文大師獎、鄧鴻樹獲翻譯大師獎
第38屆師大梁實秋文學大師獎今日在台師大學國際會議廳舉行頒獎典禮，旅居比利時的青年作家林禹瑄憑藉《夢遊的犀牛》奪「散文大師獎」首獎；台東大學副教授鄧鴻樹則以譯作《吉姆爺：一段軼事》獲頒「翻譯大師獎」首獎殊榮。台師大指出，此次優選獎項亦頒發給文壇及譯界中堅，表揚其於文學創作與翻譯領域的卓越成就。
台師大文學院院長須文蔚表示，「師大梁實秋文學大師獎」設立的初衷，是為了紀念在台師大英語系深耕多年的文學院前院長、對翻譯與散文貢獻卓著的梁實秋先生。自1988年首屆舉辦以來，該獎項迄今已走過38載，儼然成為全球華文出版界的指標性獎項。此獎項的辦理不僅鼓勵創作風氣，更肩負推廣優秀華文書籍、深化大眾閱讀文化的使命。
台師大指出，今年度共有84部作品報名角逐，創歷年新高。經來自台灣、香港、新加坡及美國等地的專家學者所組成的評審團細心討論與評選，共遴選出10部優秀作品，並由林禹瑄及鄧鴻樹分別榮獲散文大師獎與翻譯大師獎的最高殊榮。
評審宇文正表示，林禹瑄身處80末至90後出生的世代，他們對於世界、人類、異文化有著強烈的好奇、用功，親身投入。他們是這個世界的背包客，慣於行走，慣於離別與相遇，大腦儲存多種語言，隨時迎向種種的文化衝擊。
評審梁孫傑認為，鄧鴻樹在處理《吉姆爺》時，對歧視語、外來語與航海等專業用語的選擇，乃至標點符號的配置，皆力求回應原文的寫實敘述、發展節奏與語氣層次，而非僅僅追求表面的通順，因此整體譯筆顯得穩健而富有張力。鄧鴻樹的譯作忠實呈現出康拉德語言中的距離感與陌生感，使華文讀者感受到原文敘事的情感氛圍，因此奪得本屆翻譯大獎。
台師大表示，翻譯大師獎優選得主李珮華、林熙強、張茂芸及閻紀宇，也皆為在翻譯界筆耕多年的名家，無論是對於譯作節奏的掌控，或是翻譯語言的流暢度，均獲得評審的高度讚賞，其翻譯作品不僅在專業領域內獲得認可，也為華文世界的讀者打開一扇通往世界文學的窗，得以持續地與世界對話。
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