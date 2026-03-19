梁實秋文學大師獎揭曉 林禹瑄、鄧鴻樹獲首獎

第38屆師大梁實秋文學大師獎今天頒獎，青年作家林禹瑄以「夢遊的犀牛」勇奪散文大師獎首獎；台東大學副教授鄧鴻樹以譯作「吉姆爺：一段軼事」獲翻譯大師獎首獎。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，第38屆「師大梁實秋文學大師獎」循例由出版社提名年度優秀的華文散文和翻譯作品參獎，今年有84部作品報名，創歷年新高，經由專家學者組成的評審團評選後，遴選出10部優秀作品。

曾出版多部詩集的青年作家林禹瑄，憑藉散文集「夢遊的犀牛」獲得散文大師獎首獎，其作品以飽含詩意的文字，緩緩剖白對自我的探掘。

評審宇文正表示，林禹瑄的世代對世界、人類有著強烈的好奇，如同這個世界的背包客，慣於行走、慣於離別與相遇，大腦儲存多種語言，隨時迎向種種的文化衝擊。

翻譯大師獎首獎由台東大學英美語文學系副教授鄧鴻樹獲得，其翻譯作品「吉姆爺：一段軼事」展現極佳的遣詞用字精準度。

評審梁孫傑認為，鄧鴻樹處理作品時，對歧視語、外來語、航海等專業用語的選擇，乃至標點符號的配置，皆力求回應原文的寫實敘述，而非僅追求表面的通順，整體譯筆顯得穩健而富有張力，能使華文讀者感受到原文敘事的情感氛圍，因此奪得翻譯大師獎。 第38屆師大梁實秋文學大師獎19日在台北頒獎，台東大學副教授鄧鴻樹（右）以譯作「吉姆爺：一段軼事」獲頒「翻譯大師獎」首獎殊榮。台師大提供／中央社 中央通訊社