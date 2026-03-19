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李四川拋校校有公托政策 蘇巧慧：新北公托能量早把北市甩在後頭
國民黨新北市長參選人李四川今在臉書發文表示要「校校有公托」，並要和萬安市長並肩前行，這也是他的心願。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今表示，其實台北市的「校校有公托」就是向新北市取經的政策，新北市在2011年就開始盤點閒置教室、增設公托，公托能量早已把台北市甩在後頭。
蘇巧慧指出，為了支援育兒家庭，這幾年來她在立法院爭取育兒津貼加倍、托育補助每月1萬3千元起，現在每位新生兒還可以領到共十萬元的補助，她也提出「幼兒看病住院免部分負擔」、「腸病毒與輪狀病毒疫苗免費」等政見。
蘇巧慧強調，公托最大的問題在人力，她會持續爭取提升托育人員待遇，希望更全面降低育兒家庭的負擔，也期盼所有人一起努力，讓新北更有競爭力。
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