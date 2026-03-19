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童軍教育績優表揚 引導學生發掘潛能、探索生涯發展

聯合報／ 記者李芯／即時報導
教育部國教署19日舉辦「獎勵113-114年度推行童軍教育績優個人、學校暨傑出童軍表揚」頒獎典禮，由國教署長彭富源親自頒獎。圖／國教署提供
教育部國教署19日舉辦「獎勵113-114年度推行童軍教育績優個人、學校暨傑出童軍表揚」頒獎典禮，由國教署長彭富源親自頒獎。圖／國教署提供

為鼓勵推動童軍教育發展，教育部國教署19日舉辦「獎勵113-114年度推行童軍教育績優個人、學校暨傑出童軍表揚」頒獎典禮，由國教署長彭富源頒獎，期盼獲獎者持續深耕童軍教育，引導學生發掘自我潛能、探索生涯發展、具備多元素養。

今年度童軍教育績優高中9所、績優國中17所、績優國小11所，績優個人28名、行政人員2名，傑出童軍高中階段14名、國中階段14名及國小階段10名等，共頒發105個獎項，

國教署表示，在教育第一線默默耕耘的「績優個人」與「績優學校」，不僅是童軍運動的推動者，更是引領學生們於小隊制度中學會互助、在榮譽制度中建立自律、在徽章制度中勇於實踐的明燈。而受表揚的「傑出童軍」，則展現了具備「自發」、「互動」與「共好」核心素養的優質公民風範。

學生 國教署 行政人員

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